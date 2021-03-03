Ток-шоу "Говорить Україна" будет спасать спящую красавицу

Врачи узнают настоящую причину необычной болезни героини, которая может засыпать в любую минуту

В эксклюзивном выпуске ток-шоу "Говорить Україна", который зрители увидят на телеканале "Украина" в четверг, 4 марта, откроется причина необычного состояния здоровья Виталины. Сон женщины может начаться в любую минуту и продолжаться до трех суток. После какой интимной сцены женщина стала спящей красавицей? Как она объяснит свой отказ выходить замуж за любимого? И в чем увидят причину необычной болезни Виталины врачи, станет известно в студии.

В ток-шоу "Говорить Україна" обратился жених женщины, Олег. Мужчина обеспокоен болезнью любимой и попросил помочь Виталине.

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Ведущий Алексей Суханов Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Виталина – женщина моей мечты. Красивая, любящая, хозяйственная, прекрасная мать. Однако она как спящая красавица, в любой момент может заснуть и больше не проснуться! Она может идти, повернуть резко голову в сторону, и внезапно будто выключиться. Раз – и как будто спит. Как-то Виталина себя чувствовала хорошо, пошла забирать сына из детского сада, и потеряла сознание прямо на улице. Хорошо, рядом был старший сын, он побежал за помощью. Так и лежала Виталина на асфальте, пока ее не откачали.

Месяц назад произошел вообще страшный приступ. Виталина не могла встать с постели три дня. Все это время она была в полусознании, даже не все понимала, что происходит вокруг нее. Практически все три дня она проспала! Больше всего я боюсь, что она вот так уснет и не проснется, а ей всего 30 лет, и у нее 3 детей!", – говорит мужчина на телеканале "Украина".

Виталина сама воспитывает сыновей. Младшему из них 4 года, среднему – 10 лет, старшему – 13 лет. Мальчики ухаживают сами за мамой и помогают по хозяйству.

"Суп, бывает, варим. Тихо ведем себя, не шумим. Мы раньше ездили на море, но это было очень давно. Мы и спортом занимались, в мяч играли, в город ходили, но сейчас не можем. Мама редко очень выходит на улицу, лежит много на диване. Я боюсь, что мама уснет и не сможет проснуться. Пожалуйста, спасите маму", – умоляют сыновья женщины.

Телеведущий Алексей Суханов Фото: пресс-служба

Кто захочет извиниться перед Виталиной за прошлое? Что скажут врачи о состоянии женщины, и есть надежда на выздоровление откроется в ток-шоу "Говорить Україна" в этот четверг.

Смотрите ток-шоу "Говорить Україна" с Алексеем Сухановым на телеканале "Украина" по будням в 20:10!

Напомним, ранее парень, которого спасли от "группы смерти" в соцсети, пришел на ток-шоу "Говорить Україна".

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