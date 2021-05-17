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Беременная школьница в ток-шоу Говорить Україна назовет имя своего насильника

Сегодня, 15:10

15-летняя Елена рассказала матери о том, что с ней произошло, но она не написала заявление в полицию

Ведущий Алексей Суханов
Ведущий Алексей Суханов
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В эксклюзивном выпуске ток-шоу "Говорить Україна" с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидят на телеканале "Украина" в понедельник, 17 мая, раскроются подробности шокирующей истории, случившейся в Днепропетровской области.

Односельчане заметили, что 15-летняя Елена из многодетной семьи стремительно начала набирать вес и у девушки увеличился живот. Сельский семейный врач приехал к девушке с тестом на беременность. Уже через несколько минут подозрения местных жителей подтвердили две полоски. Мать школьницы уверяет, что о беременности даже не догадывалась, а изменений во внешности дочери не замечала. Кого девушка назовет отцом своего будущего ребенка, и что произошло в школьном туалете, станет известно в студии ток-шоу.

Елена из многодетной семьи. Один из ее братьев, 7-летний Михаил, от рождения имеет проблемы со зрением. У него срослись веки, еще в возрасте 3-х лет нужно было прооперировать. Девушка помогает маме по хозяйству и ухаживает за младшими детьми, поэтому порой вынуждена пропускать занятия в школе. Отец детей не живет с ними из-за постоянных ссор с супругой. Конфликты взрослых стали причиной визитов в их дом полиции, в результате чего семья состоит на учете в соцслужбе. Поэтому, когда мама Елены узнала, что дочь беременна, то не стала поднимать шум, несмотря на то, что девушка рассказала, что ее изнасиловали.

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"После того, как к нам пришел семейный врач, мне позвонили из социальной службы, и сказали, что у меня, после того, что случилось изымут всех детей! Так что я боюсь потерять их, я не писала заявление в полицию! Ибо я боюсь, что останусь одна", – говорит мама Елены на телеканале "Украина".

Какую историю рассказала беременная Елена журналистам ток-шоу "Говорить Україна", кто ночью приходил к ее семье домой, и что ждет школьницу после программы, станет известно на телеканале "Украина".

Напомним, что ранее ток-шоу "Говорить Україна" спасло "спящую красавицу" – в программе выяснили настоящую причину необычной болезни героини, которая могла заснуть в любую минуту.

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Источник: Сегодня
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