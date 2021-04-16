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Тысячи просьб о помощи и эксклюзивные расследования: ток-шоу "Говорить Україна" исполнилось 9 лет

Сегодня, 13:03

За прошедший год на горячую линию ток-шоу обратилось более 3000 человек – гораздо больше, чем в прошлые года

Ток-шоу "Говорить Україна", которое выходит по будням с ведущим Алексеем Сухановым на телеканале "Украина", празднует свое 9-летие. Не смотря на пандемию и карантинные ограничения, с которыми столкнулся мир, программа стабильно продолжала выходить в эфир и помогать тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Пандемия изменила жизнь каждой семьи во всем мире. Об этом свидетельствует и статистика программы "Говорить Украина". Только за прошедший год на горячую линию ток-шоу обратилось более 3000 человек – гораздо больше, чем в прошлые года. Особую актуальность приобрели темы, связанные с домашним насилием, а также поисками своих биологических родственников. В поисках правды, не смотря на карантинные ограничения, журналисты преодолели около 120 000 километров.

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"В прошлом году мы впервые снимали программу без зрителей. Но это не помешало нам продолжать ощущать вашу поддержку. Мы боялись, что пандемия нас разъединит, но она наоборот побудила наших героев искать своих родственников, укреплять связи с семьей. И я хочу сказать огромное спасибо каждому нашему зрителю за доверие, и заверить вас, что даже в самые непростые времена мы будем продолжать искать справедливость", – рассказывает бессменный ведущий программы Алексей Суханов.

Ведущий ток-шоу
Ведущий ток-шоу "Говорить Україна" Алексей Суханов
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Программа всегда старается сделать возможное и невозможное, чтобы помочь герою. Только за прошлый год в ходе расследований журналистами проекта была раскрыта правда о жестоком отношении к пациентам психиатрических больниц и воспитанникам интерната для людей с ограниченными возможностям. А после выхода программы "Ексклюзив із Кагарлика: що сталося в ніч допиту?", где речь шла об изнасиловании девушки сотрудниками правоохранительных органов, причастных к преступлению уволили с занимаемых ими должностей, а дело получило еще большую огласку.

Благодаря программе "Говорить Україна" сдвинулись с места запутанные криминальные дела, и спасены многие невиновные. Так, после выхода программы "Шок на Херсонщині: хто катував Тетяну?", с подозреваемого Андрея сняли обвинения в изнасиловании односельчанки.

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Расследование журналистов в выпуске "Сповідь школярки: Мене в ліжко – брата в будку?" положительно повлияло на будущее детей, которых насиловал отчим. Социальные службы изъяли детей из семьи, где над ними издевались, и теперь они проживают в интернате.

Через месяц после выхода программы "Шкільну красуню кохаю, тому на прив’язці її тримаю?", домашнего тирана поймали, и начали расследование дела.

Шокирующий выпуск "Трагедія у Дніпрі: чому наречений застрелив наречену?" поспособствовал тому, что Дмитрия, обвиняемого в убийстве своей невесты, выпустили из СИЗО, и теперь он под домашним арестом, а дело переквалифицировали в неумышленное убийство.

Сразу после выхода программы "Камери знімали, як мене вбивали" главное управление полиции в Киевской области открыло криминальное дело против полиции в г. Славутич, где годами криминальная группировка держала в страхе весь город.

Ведущий ток-шоу
Ведущий ток-шоу "Говорить Україна" Алексей Суханов
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Девятый год был сложным для всего коллектива без исключения: болели герои, болели сотрудники, и все это множилось на общее напряжение. И тем не менее, именно в этом году мы не только сохранили лидерство среди конкурентов и показывали сумасшедший прирост зрителей в течении программы, но и сделали большой задел на будущий год. Программа будет меняться, все детали раскроем чуть позже, скажу только, что неизменным, конечно же, останется любимый украинцами ведущий Алексей Суханов и истории, о которых мы не можем молчать", – комментирует креативный продюсер ток-шоу "Говорить Україна" Юлия Охрименко.

Работа команды проекта над этими и другими не менее важными темами проходила при соблюдении всех карантинных норм и ограничений, а среди экспертов в студии как всегда люди, способные помочь – ведущие врачи, криминалисты и многие публичные личности.

Смотрите ток-шоу "Говорить Україна" с Алексеем Сухановым на канале "Украина" по будням в 20:10!

Ранее ведущий программы "Говорить Україна" Алексей Суханов оказался в постели с известной актрисой.

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шоу ток-шоу Говорить Україна Алексей Суханов телеканал Украина
Источник: Сегодня
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