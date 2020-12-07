Гороскоп на сегодня 7 декабря: Девы склонны к авантюрам, а Водолеям предстоит непростой выбор

Астрологический прогноз на 7 декабря для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на понедельник, 7 декабря 2020 года. Начало рабочей недели лишний раз подтверждает, что понедельник – день непростой. У каждого знака зодиака найдется вопрос, который потребует неотложного решения, энергии и сил. Черпайте их в семье и близких людях.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2020 года, для Овна

Человек из вашего прошлого может оказать существенную помощь в вашем же будущем. Не стоит терять с ним контакты, раз уж он каким-то образом вновь замаячил на вашем горизонте. Ничего не происходит просто так, на все есть причины, даже если вы сразу не можете их объяснить себе.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2020 года, для Тельца

Звезды настоятельно советуют держаться подальше от начальства, потому что вам не хватит аргументов, чтобы доказать свою правоту. Зачем портить настроение себе и людям в самом начале трудовой семидневки? Не сомневайтесь: свои рога и копыта вы еще успеете показать.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2020 года, для Близнецов

От вашей правдивости будет зависеть благоприятный исход всего затеянного вами дела. Честно признайтесь, если вы не готовы выполнить обещание – вас поймут, простят и даже не покарают. А вот скрытое вскоре станет явным, но тогда уж вам будет несладко от претензий близких людей.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2020 года, для Рака

Готовьтесь к атаке: сегодня вам придется всерьез отстаивать свои интересы. Ради этого вы даже можете применять запрещенные методы. Но вот единомышленников у вас почему-то маловато. Может быть люди еще не поняли всей гениальности ваших мыслей? Наберитесь терпения.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2020 года, для Льва

Встречи с людьми бывают случайными, но только не сегодня. Видимо, вы кому-то очень сильно понадобились, и ради этого люди готовы на подвиги, лишь бы привлечь ваше внимание. Проявите снисходительность и не отвергайте предложения – в каких-то вы найдете рациональное зерно.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2020 года, для Девы

В вас проснется дух авантюризма и появится желание рисковать. Не стоит втягивать в свои сумасбродные приключения окружающих, чтобы не подставлять близких людей. Вы довольно быстро остынете и уйдете в сторону, а вот кому-то придется разгребать все, что вы наворотили.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2020 года, для Весов

Ищите креативный подход в решении рабочих вопросов, и тогда поддержка коллег и покровительство начальства вам будет обеспечено. Поберегите здоровье и не утоляйте голод вредными продуктами – есть риск отравления, а зачем оно вам, тем более в начале недели?

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2020 года, для Скорпиона

Чтобы вас с самого старта рабочей семидневки не поглотила рутина проблем, поищите отдушину в духовном развитии и культурном отдыхе. Интернет к вашим услугам – вы можете найти массу интересных тем для себя, записаться на курсы, мастер-класс или просто посмотреть фильм.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2020 года, для Стрельца

События этого дня будут похожи на принцип бумеранга. Лучше держите свои мысли при себе и не выплескивайте на окружающих плохое настроение, чтобы оно не обернулось против вас. Кстати, применение своей бурной энергии вы можете найти в шопинге – поищите подарки близким.

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Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2020 года, для Козерога

Звезды предупреждают о непредвиденных финансовых тратах. За все приходится платить – это именно такой день. Можете рассчитывать на поддержку друзей, но даже тут долг платежом красен. Вскоре им понадобится ваша помощь, и вы не сможете отказаться, сославшись на дела.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2020 года, для Водолея

Неделя начинается с напряга. Но зато у вас есть выбор: либо выполнять все распоряжения начальства, и получить за это похвалу, либо бунтовать и попасть в опалу. Вполне возможно, вы придумаете какой-то свой выход из сложившейся ситуации, к примеру – уйдете в отпуск.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2020 года, для Рыб

Амурные дела могут всерьез отвлечь вас от бизнеса. Вам решать, что в данном случае важнее и больше требует вашего внимания. Работа подождет и в лес не сбежит, а вот ваша симпатия ждать не станет. Махнет хвостом и уйдет в глубоководье. Выуживать потом будет сложнее, чем удержать сейчас.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

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