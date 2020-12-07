Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня 7 декабря: Девы склонны к авантюрам, а Водолеям предстоит непростой выбор

Сегодня, 05:25

Астрологический прогноз на 7 декабря для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на понедельник, 7 декабря 2020 года. Начало рабочей недели лишний раз подтверждает, что понедельник – день непростой. У каждого знака зодиака найдется вопрос, который потребует неотложного решения, энергии и сил. Черпайте их в семье и близких людях.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2020 года, для Овна

Человек из вашего прошлого может оказать существенную помощь в вашем же будущем. Не стоит терять с ним контакты, раз уж он каким-то образом вновь замаячил на вашем горизонте. Ничего не происходит просто так, на все есть причины, даже если вы сразу не можете их объяснить себе.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2020 года, для Тельца

Звезды настоятельно советуют держаться подальше от начальства, потому что вам не хватит аргументов, чтобы доказать свою правоту. Зачем портить настроение себе и людям в самом начале трудовой семидневки? Не сомневайтесь: свои рога и копыта вы еще успеете показать.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2020 года, для Близнецов

От вашей правдивости будет зависеть благоприятный исход всего затеянного вами дела. Честно признайтесь, если вы не готовы выполнить обещание – вас поймут, простят и даже не покарают. А вот скрытое вскоре станет явным, но тогда уж вам будет несладко от претензий близких людей.

Читайте также:
Свадебный гороскоп на 2021 год по знакам зодиака

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2020 года, для Рака

Готовьтесь к атаке: сегодня вам придется всерьез отстаивать свои интересы. Ради этого вы даже можете применять запрещенные методы. Но вот единомышленников у вас почему-то маловато. Может быть люди еще не поняли всей гениальности ваших мыслей? Наберитесь терпения.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2020 года, для Льва

Встречи с людьми бывают случайными, но только не сегодня. Видимо, вы кому-то очень сильно понадобились, и ради этого люди готовы на подвиги, лишь бы привлечь ваше внимание. Проявите снисходительность и не отвергайте предложения – в каких-то вы найдете рациональное зерно.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2020 года, для Девы

В вас проснется дух авантюризма и появится желание рисковать. Не стоит втягивать в свои сумасбродные приключения окружающих, чтобы не подставлять близких людей. Вы довольно быстро остынете и уйдете в сторону, а вот кому-то придется разгребать все, что вы наворотили.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2020 года, для Весов

Ищите креативный подход в решении рабочих вопросов, и тогда поддержка коллег и покровительство начальства вам будет обеспечено. Поберегите здоровье и не утоляйте голод вредными продуктами – есть риск отравления, а зачем оно вам, тем более в начале недели?

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2020 года, для Скорпиона

Чтобы вас с самого старта рабочей семидневки не поглотила рутина проблем, поищите отдушину в духовном развитии и культурном отдыхе. Интернет к вашим услугам – вы можете найти массу интересных тем для себя, записаться на курсы, мастер-класс или просто посмотреть фильм.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2020 года, для Стрельца

События этого дня будут похожи на принцип бумеранга. Лучше держите свои мысли при себе и не выплескивайте на окружающих плохое настроение, чтобы оно не обернулось против вас. Кстати, применение своей бурной энергии вы можете найти в шопинге – поищите подарки близким.

Читайте также:
Финансовый гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2020 года, для Козерога

Звезды предупреждают о непредвиденных финансовых тратах. За все приходится платить – это именно такой день. Можете рассчитывать на поддержку друзей, но даже тут долг платежом красен. Вскоре им понадобится ваша помощь, и вы не сможете отказаться, сославшись на дела.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2020 года, для Водолея

Неделя начинается с напряга. Но зато у вас есть выбор: либо выполнять все распоряжения начальства, и получить за это похвалу, либо бунтовать и попасть в опалу. Вполне возможно, вы придумаете какой-то свой выход из сложившейся ситуации, к примеру – уйдете в отпуск.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2020 года, для Рыб

Амурные дела могут всерьез отвлечь вас от бизнеса. Вам решать, что в данном случае важнее и больше требует вашего внимания. Работа подождет и в лес не сбежит, а вот ваша симпатия ждать не станет. Махнет хвостом и уйдет в глубоководье. Выуживать потом будет сложнее, чем удержать сейчас.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на неделю 6-13 декабря: все знаки зодиака Гороскоп на 2021 год для знака Овен: вы полны творческих идей Гороскоп на 2021 год для знака Телец: это ваш знаковый год Гороскоп на 2021 год для знака Близнецы: в личной жизни намечается перезагрузка Гороскоп на 2021 год для знака Рак: вам сопутствует финансовая удача
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Реклама

Новости партнеров

Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Ольга Фреймут впервые выдала, чем покорила красавца-мужа
Ольга Фреймут впервые выдала, чем покорила красавца-мужа
53-летний Джанлука Вакки впервые станцевал с крошечной дочкой
53-летний Джанлука Вакки впервые станцевал с крошечной дочкой

Популярные статьи

Вчера, 21:47Events

Гадания на Катерину 7 декабря: самые популярные предсказания на суженого

Вчера, 11:28Шоу-бизнес

София Ротару спела "Червону руту" в Москве: видео

Вчера, 06:40Психология

Гороскоп на неделю 6-13 декабря: все знаки зодиака

Вчера, 05:27Психология

Гороскоп на сегодня 6 декабря: Водолею нужно продумать досуг, а Рыбам – сделать то, что нравится

Вчера, 05:10Fun

День Вооруженных сил Украины-2020: поздравления в стихах, прозе, эффектные картинки

Вчера, 05:05Events

6 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 04:10Events

Лучшие поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в прозе и стихах

5 декабряШоу-бизнес

Григорий Решетник рассекретил имя третьего сына

5 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 5 декабря: Овнам лучше заняться делами, а Тельцам – насладиться победами

4 декабряШоу-бизнес

"Холостячка": кто покинул шоу в седьмом выпуске

4 декабряШоу-бизнес

Ксения Мишина прокомментировала "слив" в Сеть победителя "Холостячки"

4 декабряEvents

Выходные на Новый год-2021 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

4 декабряEvents

Введение во храм Пресвятой Богородицы: лучшие поздравления, открытки, картинки и стихи

4 декабряFun

Введение во храм Пресвятой Богородицы-2020: что ни в коем случае нельзя делать

4 декабряПсихология

Как писать письмо Деду Морозу: полезные советы и адреса

4 декабряFun

"Самая красивая девочка в мире" выросла: как она выглядит сейчас (фото)

Новости партнеров

Самая красивая девочка мира повзрослела: как она выглядит сегодня
Самая красивая девочка мира повзрослела: как она выглядит сегодня
Стало известно, что ждет Ефремова в колонии за смертельное ДТП
Стало известно, что ждет Ефремова в колонии за смертельное ДТП
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Модель Демі Роуз у крихітному бікіні показала розкішні форми
Модель Демі Роуз у крихітному бікіні показала розкішні форми
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
10 самых странных причин, почему мужчина влюбляется в женщину
10 самых странных причин, почему мужчина влюбляется в женщину
Если вы не ощущаете эти 2 запаха, скорее всего у вас КОВИД
Если вы не ощущаете эти 2 запаха, скорее всего у вас КОВИД

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять