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Гороскоп на 2021 год для знака Телец: это ваш знаковый год

Сегодня, 20:24

Общий прогноз для знака зодиака Телец на 2021 год от астролога

Что ждет в новом году 2020 представителей знака Телец? Какие сюрпризы Белый Металлический Бык приготовил во всех сферах жизни – карьере, финансах, любви, взаимоотношениях, здоровье? Где придется приложить усилия для достижения целей, когда нужно переждать немилости судьбы, а в чем вы преуспеете в 2021 году? Читайте подробный гороскоп на 2021 год для знака зодиака Телец от астролога.

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на 2021 год для знака Телец: работа и карьера

Ключевая тема 2021 года для Тельцов – реализация призвания, карьерный рост, шлифовка делового мастерства. Сейчас вы на профессиональном пике, к которому шли многие годы и должны получить заслуженные лавры. Если вам тяжело вписаться в должностную иерархию, освоить инновационные технологии, небеса помогут, послав высоких покровителей. Вашим протеже может стать совершенно незнакомая высокопоставленная фигура, любимый начальник, влиятельный друг. Если сели не в свои сани – с надоевшим делом предстоит расстаться. Без сожаления переключайтесь на новую деятельность, непременно хорошо оплачиваемую.

Гороскоп на 2021 год для знака Телец: деньги и финансы

Судьбоносная задача года Быка для Тельцов – повысить свой материальный статус, стать финансово независимыми, обрести твердую почву под ногами, чтобы не жить за чужой счет, и непременно реализовать собственные желания. И вам удастся ее решить. На благие дела деньги всегда придут.

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Гороскоп на 2021 год для знака Телец: любовь и отношения

В год Быка на личном фронте Тельцов высокая динамика, градус страстей зашкаливает, вы пугаете сумасбродством партнеров, поскольку желаете получить максимум удовольствия. Держите себя под контролем "разрушать – не строить", вас объединят общие интересы, увлечения, поездки. Союз следует сохранить.

Гороскоп на 2021 год для знака Телец: здоровье и самочувствие

Главное для Тельцов в год Быка-2021 – "застолбить" за собой плодородное пастбище, быть сытыми и довольными, ибо неудовлетворенный Бык – яростен и деструктивен. Вовремя везде расплачивайтесь, долгов не накапливайте, иначе образуется дыра для утечки энергии. Исключите любые риски, нужно четко контролировать все свои ресурсы и не идти на поводу чужих запросов – они негативно скажутся на вашем самочувствии и будут вас разрушать.

Ранее мы рассказывали о главном цвете 2021 года: в чем встречать Новый год Быка.

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