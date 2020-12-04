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Гороскоп на 2021 год для знака Близнецы: в личной жизни намечается перезагрузка

Сегодня, 18:45

Общий прогноз для знака зодиака Близнецы на 2021 год от астролога

Что готовит гороскоп на 2021 год представителям знака Близнецы? Насколько позитивным будет прогноз на наступающий Новый год во всех сферах жизни – работе, финансах, здоровье, личных отношениях? Где Белый Металлический Бык может устроить засаду и наказать за какие-то недочеты, а где наградит за усердие и трудолюбие? Читайте подробный гороскоп на 2021 год для знака зодиака Близнецы.

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на 2021 год для знака Близнецы: работа и карьера

Фортуна благоволит Близнецам в год Быка. На повестке дня – поиск себя и персонального пути развития. События 2021 года будут определять вашу роль в социуме, закладывая фундамент на 10 лет под аккомпанемент подведения итогов за предыдущее десятилетие. Не удивляйтесь, если возвращаются люди из прошлого – значит, так надо. Экскурс в былое предначертан. Значит, ваши деловые отношения не завершены, и судьба требует привести их к логическому финалу. Вам предстоит обрести прочный духовный стержень, научиться принимать самостоятельные решения, взяв бразды ответственности в свои руки.

Гороскоп на 2021 год для знака Близнецы: деньги и финансы

В материальной сфере у Близнецов будет все стабильно в наступающий год Быка. Квалифицированные специалисты нынче в цене, так что трудитесь и зарабатывайте деньги. Летом возможно дежавю в профессиональных делах и подъем с помощью былых покровителей. Цените свой труд, на него могут позариться лгуны и мошенники, прельстившись выгодой – до июля вы у них на "мушке".

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Гороскоп на 2021 год для знака Близнецы: любовь и отношения

В личной жизни Близнецов в 2021 году ожидается перезагрузка, в основном успешная. Ваши требования к возлюбленному человеку возрастут, но к счастью, он прекрасно в них впишется, продемонстрировав высший пилотаж достоинств. Если боитесь потерять того, к кому прикипели всей душой, расставание почти неизбежно. Но если вы готовы отправиться в автономное плавание – вам обязательно будет послан надежный спутник. Тем, кто "растворился" в суженом, следует срочно менять тактику, рулить по собственному усмотрению. Иначе развод и крах мостов сотрудничества на протяжении 2021 года неизбежен. Впрочем, если в брачном союзе есть потенциал для роста, ваши идеалы и убеждения созвучны – вы преодолеете кризисную полосу и останетесь вместе.

Гороскоп на 2021 год для знака Близнецы: здоровье и энергетика

Залог вашего здоровья в 2021 году – избавление от любых зависимостей и плохих привычек, которые являются своеобразной палкой в колесах и давят на самочувствие. Помните, что внешний вид – это ваша визитная карточка. Для заряда позитивом полезно следить за фигурой, подобрать модный гардероб, прическу, отработать манеры поведения. Если вы сумеете пленять окружающих добродетелями, авторитетом, лидерской целеустремленностью, став образцом для подражания – то энергетический взлет и отсутствие болезней вам обеспечен.

Ранее мы рассказывали о главном цвете 2021 года: в чем встречать Новый год Быка.

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