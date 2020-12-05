Гороскоп на 2021 год для знака Рак: вам сопутствует финансовая удача

Общий прогноз для знака зодиака Рак на 2021 год от астролога

Наступающий год 2021 Белого Металлического Быка будет неоднозначным для представителей знака Рак. Сможете ли вы справиться со всеми непростыми задачами, которые вам периодически будет подбрасывать символ года? Насколько хватит вашей выдержки и смекалки, чтобы решить все головоломки? В каких сферах жизни – карьере, деньгах, здоровье, любви – вы преуспеете? Читайте подробный гороскоп на 2021 год для знака зодиака Рак.

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на 2021 год для знака Рак: работа и карьера

У Раков в 2021 году многие события на служебном поприще свидетельствуют о завершении многолетних программ. Потеряв работу или же полномочия, обязанности, к которым прикипели, не жалейте об этом. Значит, здесь нет потенциала для роста, зато взамен вы сохраните здоровье. Не позволяйте другим людям вас эксплуатировать и четко следите, чтобы не "засосала" бытовая рутина.

Гороскоп на 2021 год для знака Рак: деньги и финансы

На финансовой арене в год Быка балом будет править Фортуна, так что радуйтесь. Все, что заслужили, воздастся вам сполна, долги вернут с дивидендами, многие Раки получат щедрое наследство, помощь тайных благодетелей. Ресурсные убытки компенсируются. Раскошеливайте сердца и кошельки партнеров: к ним у вас доступ будет открыт, создавайте совместный бизнес, привлекайте спонсоров.

Читайте также: Восточный гороскоп на 2021 год Быка для всех знаков по годам

Гороскоп на 2021 год для знака Рак: любовь и отношения

Для одиноких представителей знака Рак год Быка будет динамичным, он поспособствует успешному преображению личности и супружеских отношений. Ничего не бойтесь – стрессоустойчивость нынче высокая, кто рискует в критический миг, тот побеждает и находит. Обязательно прощайте обидчиков, тогда и вам простятся прегрешения, ляпсусы, и непременно жертвуйте тем, кто в беде. У женатых пар в грядущем году Быка наблюдается расцвет чувств, сердца бьются в унисон, а левые приключения отменяются за ненадобностью.

Гороскоп на 2021 год для знака Рак: здоровье и энергетика

Работа и здоровье – вещи, как известно, взаимосвязанные. В 2021 году, чтобы не болеть, тем более когда иммунитет низковат, Ракам необходимо трудиться ради удовольствия, выдавая на-гора не количество, а качество. Если ощущаете недомогание – это сигнал того, что вы занимаетесь вредной для себя трудовой деятельностью. Старайтесь уходить от такой работы, притормозите, хватит вкалывать – трудовой фанатизм опасен. Следует делать только то, что наполняет энергией и одухотворяет.

Ранее мы рассказывали о главном цвете 2021 года: в чем встречать Новый год Быка.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться