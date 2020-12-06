Гороскоп на неделю 6-13 декабря: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 6-13 декабря для всех знаков зодиака

Следующая неделя у большинства знаков зодиака начнется с рационального и конструктивного настроя, но многие дела могут омрачаться придирками друг к другу по пустякам. Отвлекаясь на мелочи, вы рискуете не рассмотреть что-то более важное и глобальное.

Гороскоп на неделю Фото: Pexels

Но вскоре настроение сменится в сторону умиротворения и гармонии. Если с кем-то успели поссорится, будет проще найти общий язык и пути к примирению, люди готовы идти на компромиссы и договариваться.

Гороскоп на неделю 6-13 декабря для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) Фото: Сегодня

С самого начала следующей недели Овны будут полны решимости и активности, что позволит легко реализовать ваши планы. В понедельник заметно возрастает ваша работоспособность, к вам притягиваются новые люди и партнеры – пользуйтесь этим для своей выгоды. Вы способны разумно избегать любых конфликтных ситуаций.

Гороскоп на неделю 6-13 декабря для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) Фото: Сегодня

Тельцы миролюбивы, привлекательны и симпатичны для окружающих на протяжении всей наступающей недели. К вам прислушиваются коллеги на работе и члены семьи дома. Не упустите шанс на этой позитивной волне обрести новые деловые связи и контакты. На выходных вам следует хорошо отдохнуть – можно даже отключить телефон.

Гороскоп на неделю 6-13 декабря для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) Фото: Сегодня

Целеустремленных и деловитых Близнецов в середине следующей недели ждет успех в профессиональной сфере, особенно связанной с торговлей или в сфере обслуживания. Благодаря своим лидерским качествам вы способны возглавить коллектив. Ваши цели легко достижимы. Умеренные физические нагрузки пойдут на пользу.

Читайте также: Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю 6-13 декабря для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) Фото: Сегодня

Если Раки на следующей неделе сумеют обуздать свои бурлящие чувства и действовать по велению разума, то вы сможете справиться с проблемами в сфере работы и личной жизни. Ваши переживания по поводу отношений с любимыми людьми и детьми совершенно беспочвенны. Это именно тот случай, когда сердце вас подводит.

Гороскоп на неделю 6-13 декабря для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) Фото: Сегодня

Львов ожидает совершенно неоднозначный период. Во вторник никому не доверяйте свои наработки и планы в сфере бизнеса. Действуйте в одиночку, и это принесет финансовый успех. В конце недели ожидаются многообещающие перспективы, хотя вам придется четко выполнять возложенные на вас обязательства.

Гороскоп на неделю 6-13 декабря для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) Фото: Сегодня

Следующая семидневка принесет Девам много работы, за которую вы будете неплохо вознаграждены. В среду не откладывайте дела, которые вы в состоянии осуществить – не заметите, как закончится неделя. Постарайтесь избегать влиятельных людей в этот период. Вам очень пригодится совет и поддержка друзей и родных.

Смотрите видео, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Гороскоп на неделю 6-13 декабря для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) Фото: Сегодня

Весы на следующей неделе окунутся в атмосферу интересных встреч, перспектив и общения. Этот период будет окутан романтикой. Вы либо обретете новых знакомых, либо встретите давно забытых друзей, но скучать вам точно не придется. В конце недели вам стоит задуматься о будущем – оно начинается уже сейчас.

Гороскоп на неделю 6-13 декабря для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) Фото: Сегодня

Скорпионов на следующей неделе ждет успех у противоположного пола. Все отношения – и делового, и личного характера – складываются так, как вы того хотите. Если вы постараетесь, то сможете восстановить взаимопонимание с детьми или другими близкими родственниками. Однако конец недели заставит вас ревновать.

Гороскоп на неделю 6-13 декабря для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) Фото: Сегодня

Стрельцам во вторник следует посмотреть на свои проблемы со стороны, отбросив эмоции и дурные мысли. Только так вы сможете увидеть пути решения сложных, на первый взгляд, вопросов. Не ленитесь, работайте над собой и постарайтесь не упустить свой шанс. Выходные пройдут не совсем так, как вы запланировали.

Читайте также: Финансовый гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю 6-13 декабря для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) Фото: Сегодня

Благоприятная и многообещающая неделя ждет Козерогов. От того, как вы начнете эту семидневку, зависит, как вы проживете весь уходящий год. В среду вы получите ценную информацию. В ваших начинаниях друзья и родственники вас поддержат, вы готовы к позитивным изменениям в жизни.

Гороскоп на неделю 6-13 декабря для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) Фото: Сегодня

Водолеям на следующей неделе предстоит активная работа в профессиональной сфере. В четверг вы будете способны поднять свой авторитет не только в глазах рабочего коллектива, но и перед руководством. Обратите внимание, все ли ваши действия столь необходимы или можно на чем-то сэкономить силы и время, чтобы не переутомляться.

Гороскоп на неделю 6-13 декабря для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) Фото: Сегодня

Для Рыб начинается активный период в деловой жизни. Вы трудолюбивы, смелы и общительны, легко идете на контакт и обретаете новые деловые связи, что, конечно же, скажется на вашем профессиональном росте и приведет к успеху как на работе, так и в личной жизни. Ближе к концу рабочей недели обратите внимание на состояние здоровья.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.

Все подробности в спецтеме Гороскоп на неделю

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться