Гороскоп на неделю 6-13 декабря: все знаки зодиака
Астрологический прогноз на 6-13 декабря для всех знаков зодиака
Следующая неделя у большинства знаков зодиака начнется с рационального и конструктивного настроя, но многие дела могут омрачаться придирками друг к другу по пустякам. Отвлекаясь на мелочи, вы рискуете не рассмотреть что-то более важное и глобальное.
Но вскоре настроение сменится в сторону умиротворения и гармонии. Если с кем-то успели поссорится, будет проще найти общий язык и пути к примирению, люди готовы идти на компромиссы и договариваться.
С самого начала следующей недели Овны будут полны решимости и активности, что позволит легко реализовать ваши планы. В понедельник заметно возрастает ваша работоспособность, к вам притягиваются новые люди и партнеры – пользуйтесь этим для своей выгоды. Вы способны разумно избегать любых конфликтных ситуаций.
Тельцы миролюбивы, привлекательны и симпатичны для окружающих на протяжении всей наступающей недели. К вам прислушиваются коллеги на работе и члены семьи дома. Не упустите шанс на этой позитивной волне обрести новые деловые связи и контакты. На выходных вам следует хорошо отдохнуть – можно даже отключить телефон.
Целеустремленных и деловитых Близнецов в середине следующей недели ждет успех в профессиональной сфере, особенно связанной с торговлей или в сфере обслуживания. Благодаря своим лидерским качествам вы способны возглавить коллектив. Ваши цели легко достижимы. Умеренные физические нагрузки пойдут на пользу.
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Если Раки на следующей неделе сумеют обуздать свои бурлящие чувства и действовать по велению разума, то вы сможете справиться с проблемами в сфере работы и личной жизни. Ваши переживания по поводу отношений с любимыми людьми и детьми совершенно беспочвенны. Это именно тот случай, когда сердце вас подводит.
Львов ожидает совершенно неоднозначный период. Во вторник никому не доверяйте свои наработки и планы в сфере бизнеса. Действуйте в одиночку, и это принесет финансовый успех. В конце недели ожидаются многообещающие перспективы, хотя вам придется четко выполнять возложенные на вас обязательства.
Следующая семидневка принесет Девам много работы, за которую вы будете неплохо вознаграждены. В среду не откладывайте дела, которые вы в состоянии осуществить – не заметите, как закончится неделя. Постарайтесь избегать влиятельных людей в этот период. Вам очень пригодится совет и поддержка друзей и родных.
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Весы на следующей неделе окунутся в атмосферу интересных встреч, перспектив и общения. Этот период будет окутан романтикой. Вы либо обретете новых знакомых, либо встретите давно забытых друзей, но скучать вам точно не придется. В конце недели вам стоит задуматься о будущем – оно начинается уже сейчас.
Скорпионов на следующей неделе ждет успех у противоположного пола. Все отношения – и делового, и личного характера – складываются так, как вы того хотите. Если вы постараетесь, то сможете восстановить взаимопонимание с детьми или другими близкими родственниками. Однако конец недели заставит вас ревновать.
Стрельцам во вторник следует посмотреть на свои проблемы со стороны, отбросив эмоции и дурные мысли. Только так вы сможете увидеть пути решения сложных, на первый взгляд, вопросов. Не ленитесь, работайте над собой и постарайтесь не упустить свой шанс. Выходные пройдут не совсем так, как вы запланировали.
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Благоприятная и многообещающая неделя ждет Козерогов. От того, как вы начнете эту семидневку, зависит, как вы проживете весь уходящий год. В среду вы получите ценную информацию. В ваших начинаниях друзья и родственники вас поддержат, вы готовы к позитивным изменениям в жизни.
Водолеям на следующей неделе предстоит активная работа в профессиональной сфере. В четверг вы будете способны поднять свой авторитет не только в глазах рабочего коллектива, но и перед руководством. Обратите внимание, все ли ваши действия столь необходимы или можно на чем-то сэкономить силы и время, чтобы не переутомляться.
Для Рыб начинается активный период в деловой жизни. Вы трудолюбивы, смелы и общительны, легко идете на контакт и обретаете новые деловые связи, что, конечно же, скажется на вашем профессиональном росте и приведет к успеху как на работе, так и в личной жизни. Ближе к концу рабочей недели обратите внимание на состояние здоровья.
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