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Свадебный гороскоп на 2021 год по знакам зодиака

Сегодня, 22:12

Узнайте, насколько счастливой будет свадьба в год Быка 2021

Можно ли выходить замуж и жениться в год Белого Быка, согласно зодиакальному прогнозу и народным приметам? Насколько удачным и счастливым будет каждый знак зодиака для свадьбы? На что стоит обратить внимание, выбирая дату бракосочетания в наступающем 2021 году? Читайте ответы на эти и другие вопросы в нашей статье.

Когда лучше всего играть свадьбу в 2021 году
Когда лучше всего играть свадьбу в 2021 году
Фото: Pexels

Новый год-2021 не является високосным. Казалось бы, все страхи по поводу свадьбы и венчания в этот период должны рассеяться вместе с уходящим високосным годом Крысы. Но расслабляться рано. Дело в том, что, по народным приметам, еще два года, которые идут следом за ним – год вдовца и год вдовы, а значит, они тоже неподходящие для свадьбы. Так что, оформляя свои отношения, обратите внимание на этот момент, если вы люди суеверные.

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Что касается символа наступающего 2021 года, Бык считается отличным семьянином, который постоянно проявляет заботу о любимых и близких людях. Это приверженец традиций, который ценит налаженный образ жизни и с трудом согласится на какие-либо новаторства. Бык – натура властная. Он беспрекословный хозяин в доме и семье. За ним как за каменной стеной, но вот перечить ему или делать что-то по-своему, ему наперекор, не стоит – он этого не потерпит.

Свадебный гороскоп на 2021 год по знакам зодиака: Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля)
Фото: Сегодня

Во время правления самого упрямого знака зодиака наступает противоречивый период для свадьбы. В такой семье возможны частые размолвки из-за разных точек зрения партнеров на один и тот же вопрос. Решения будут приниматься на уровне эмоций. В то же время такая семья будет обладать сильной энергетикой и сообща способна свернуть горы.

Свадебный гороскоп на 2021 год по знакам зодиака: Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая)
Фото: Сегодня

Этот знак зодиака благоприятствует созданию стабильной и дружной семьи. Несмотря на устоявшееся мнение, что в мае люди маются, в этих отношениях для мужа и жены в приоритете всегда будут оставаться взаимная поддержка, внимание, верность, стабильность, а также сильная сексуальная энергетика.

Свадебный гороскоп на 2021 год по знакам зодиака: Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Фото: Сегодня

Под воздействием Близнецов обычно создается семья, которая внешне выглядит надежно и стабильно, а потому пользуется уважением у окружающих. Это влияние зачастую оказывается взаимным, поскольку какие-то ссоры или размолвки между супругами продиктованы, скорее, не внутренними проблемами, а мнением общества.

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Свадебный гороскоп на 2021 год по знакам зодиака: Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля)
Фото: Сегодня

Если сыграть свадьбу под знаком Рака, это приведет к рождению по-настоящему прочных и крепких семейных отношений. И муж, и жена в таком союзе тянутся к домашнему уюту, ответственности и привязанности друг к другу. Но часто как раз из-за слишком сильных чувств такая семья страдает от чрезмерной ревности кого-то из партнеров.

Свадебный гороскоп на 2021 год по знакам зодиака: Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа)
Фото: Сегодня

Лев – это очень сильный зодиакальный знак, который приводит к формированию такой же сильной и яркой семьи. Такая пара способна покорить чуть ли не все вершины во многих сферах жизни и добиться успеха и уважения. Главное условие для счастья – это взаимная поддержка друг друга, доверие и действие сообща.

Свадебный гороскоп на 2021 год по знакам зодиака: Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября)
Фото: Сегодня

Дева, как самый женственный знак зодиака, способна подарить паре, соединившейся в этот период, спокойную, умиротворенную и рациональную совместную жизнь. В таких отношениях все предельно ясно и четко. Тылы надежно защищены, а сам брак будет устойчивым и верным. Для такой пары большое значение имеет чистота – как в доме, так и в мыслях.

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Свадебный гороскоп на 2021 год по знакам зодиака: Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября)
Фото: Сегодня

Под покровительством знаком зодиака Весы зарождается сильная, прочная, уравновешенная семья. К тому же время Покрова у славян издавна считалось самым благоприятным для свадеб. Главное условие – чтобы стремление к материальным благам и накопительству не накрыло супругов с головой и не унесло из чувственной сферы.

Свадебный гороскоп на 2021 год по знакам зодиака: Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Фото: Сегодня

Каков знак, таковы и семейные отношения. Амбициозный, неоднозначный, часто непредсказуемый, противоречивый и экстремальный союз получается, если пара выберет для свадьбы период Скорпиона. Но вот чего не отнять в таких отношениях – так это пылкости, безудержной страсти и необузданной сексуальности.

Свадебный гороскоп на 2021 год по знакам зодиака: Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Фото: Сегодня

Под присмотром Стрельца получается достаточно миролюбивая и гармоничная семья. Этот знак точно и метко соединяет влюбленные сердца, которые впоследствии начинают стучать в унисон. Оба партнера точно знают, чего хотят от жизни, причем их желания во многом совпадают, создавая настоящую идиллию в доме.

Свадебный гороскоп на 2021 год по знакам зодиака: Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января)
Фото: Сегодня

Козерог предоставляет авантюрный и расчетливый период для создания семьи. Удачное время для брака по расчету, но вот романтикой тут и не пахнет. Супруги будут прагматичны, способны добиться успеха в карьере, бизнесе, статусе. Только простые нежные человеческие чувства здесь рискуют отойти на второй план.

Свадебный гороскоп на 2021 год по знакам зодиака: Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля)
Фото: Сегодня

Взаимодополняющая и гармоничная пара, соединившая сердца под знаком Водолея, готова прошагать по жизни рука об руку. Здесь может быть все: полное взаимопонимание, общий интерес интеллектов, уважение друг к другу, полет творчества и в то же время элементарное неумение вести домашние дела.

Свадебный гороскоп на 2021 год по знакам зодиака: Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Фото: Сегодня

В период Рыб зарождается просто непредсказуемый сценарий развития семейных отношений. И спектр у них достаточно широкий: от безмерной любви друг к другу до отстраненности и равнодушия. Однозначно можно сказать, что паре будет нескучно, поскольку такой семье свойственно все преувеличивать.

Ранее мы рассказывали, какой главный цвет 2021 года: в чем встречать Новый год Быка.

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