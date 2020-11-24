Свадебный гороскоп на 2021 год по знакам зодиака

Узнайте, насколько счастливой будет свадьба в год Быка 2021

Можно ли выходить замуж и жениться в год Белого Быка, согласно зодиакальному прогнозу и народным приметам? Насколько удачным и счастливым будет каждый знак зодиака для свадьбы? На что стоит обратить внимание, выбирая дату бракосочетания в наступающем 2021 году? Читайте ответы на эти и другие вопросы в нашей статье.

Когда лучше всего играть свадьбу в 2021 году Фото: Pexels

Новый год-2021 не является високосным. Казалось бы, все страхи по поводу свадьбы и венчания в этот период должны рассеяться вместе с уходящим високосным годом Крысы. Но расслабляться рано. Дело в том, что, по народным приметам, еще два года, которые идут следом за ним – год вдовца и год вдовы, а значит, они тоже неподходящие для свадьбы. Так что, оформляя свои отношения, обратите внимание на этот момент, если вы люди суеверные.

Что касается символа наступающего 2021 года, Бык считается отличным семьянином, который постоянно проявляет заботу о любимых и близких людях. Это приверженец традиций, который ценит налаженный образ жизни и с трудом согласится на какие-либо новаторства. Бык – натура властная. Он беспрекословный хозяин в доме и семье. За ним как за каменной стеной, но вот перечить ему или делать что-то по-своему, ему наперекор, не стоит – он этого не потерпит.

Свадебный гороскоп на 2021 год по знакам зодиака: Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) Фото: Сегодня

Во время правления самого упрямого знака зодиака наступает противоречивый период для свадьбы. В такой семье возможны частые размолвки из-за разных точек зрения партнеров на один и тот же вопрос. Решения будут приниматься на уровне эмоций. В то же время такая семья будет обладать сильной энергетикой и сообща способна свернуть горы.

Свадебный гороскоп на 2021 год по знакам зодиака: Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) Фото: Сегодня

Этот знак зодиака благоприятствует созданию стабильной и дружной семьи. Несмотря на устоявшееся мнение, что в мае люди маются, в этих отношениях для мужа и жены в приоритете всегда будут оставаться взаимная поддержка, внимание, верность, стабильность, а также сильная сексуальная энергетика.

Свадебный гороскоп на 2021 год по знакам зодиака: Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) Фото: Сегодня

Под воздействием Близнецов обычно создается семья, которая внешне выглядит надежно и стабильно, а потому пользуется уважением у окружающих. Это влияние зачастую оказывается взаимным, поскольку какие-то ссоры или размолвки между супругами продиктованы, скорее, не внутренними проблемами, а мнением общества.

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Свадебный гороскоп на 2021 год по знакам зодиака: Рак

Рак (22 июня – 22 июля) Фото: Сегодня

Если сыграть свадьбу под знаком Рака, это приведет к рождению по-настоящему прочных и крепких семейных отношений. И муж, и жена в таком союзе тянутся к домашнему уюту, ответственности и привязанности друг к другу. Но часто как раз из-за слишком сильных чувств такая семья страдает от чрезмерной ревности кого-то из партнеров.

Свадебный гороскоп на 2021 год по знакам зодиака: Лев

Лев (23 июля – 21 августа) Фото: Сегодня

Лев – это очень сильный зодиакальный знак, который приводит к формированию такой же сильной и яркой семьи. Такая пара способна покорить чуть ли не все вершины во многих сферах жизни и добиться успеха и уважения. Главное условие для счастья – это взаимная поддержка друг друга, доверие и действие сообща.

Свадебный гороскоп на 2021 год по знакам зодиака: Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) Фото: Сегодня

Дева, как самый женственный знак зодиака, способна подарить паре, соединившейся в этот период, спокойную, умиротворенную и рациональную совместную жизнь. В таких отношениях все предельно ясно и четко. Тылы надежно защищены, а сам брак будет устойчивым и верным. Для такой пары большое значение имеет чистота – как в доме, так и в мыслях.

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Свадебный гороскоп на 2021 год по знакам зодиака: Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) Фото: Сегодня

Под покровительством знаком зодиака Весы зарождается сильная, прочная, уравновешенная семья. К тому же время Покрова у славян издавна считалось самым благоприятным для свадеб. Главное условие – чтобы стремление к материальным благам и накопительству не накрыло супругов с головой и не унесло из чувственной сферы.

Свадебный гороскоп на 2021 год по знакам зодиака: Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября) Фото: Сегодня

Каков знак, таковы и семейные отношения. Амбициозный, неоднозначный, часто непредсказуемый, противоречивый и экстремальный союз получается, если пара выберет для свадьбы период Скорпиона. Но вот чего не отнять в таких отношениях – так это пылкости, безудержной страсти и необузданной сексуальности.

Свадебный гороскоп на 2021 год по знакам зодиака: Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) Фото: Сегодня

Под присмотром Стрельца получается достаточно миролюбивая и гармоничная семья. Этот знак точно и метко соединяет влюбленные сердца, которые впоследствии начинают стучать в унисон. Оба партнера точно знают, чего хотят от жизни, причем их желания во многом совпадают, создавая настоящую идиллию в доме.

Свадебный гороскоп на 2021 год по знакам зодиака: Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) Фото: Сегодня

Козерог предоставляет авантюрный и расчетливый период для создания семьи. Удачное время для брака по расчету, но вот романтикой тут и не пахнет. Супруги будут прагматичны, способны добиться успеха в карьере, бизнесе, статусе. Только простые нежные человеческие чувства здесь рискуют отойти на второй план.

Свадебный гороскоп на 2021 год по знакам зодиака: Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) Фото: Сегодня

Взаимодополняющая и гармоничная пара, соединившая сердца под знаком Водолея, готова прошагать по жизни рука об руку. Здесь может быть все: полное взаимопонимание, общий интерес интеллектов, уважение друг к другу, полет творчества и в то же время элементарное неумение вести домашние дела.

Свадебный гороскоп на 2021 год по знакам зодиака: Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) Фото: Сегодня

В период Рыб зарождается просто непредсказуемый сценарий развития семейных отношений. И спектр у них достаточно широкий: от безмерной любви друг к другу до отстраненности и равнодушия. Однозначно можно сказать, что паре будет нескучно, поскольку такой семье свойственно все преувеличивать.

Ранее мы рассказывали, какой главный цвет 2021 года: в чем встречать Новый год Быка.

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