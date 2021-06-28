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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Гороскоп на сегодня 28 июня для всех знаков зодиака: Рыбы, пропускайте критику мимо ушей

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
28 июня, 06:50
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Астрологический прогноз на 28 июня для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на понедельник, 28 июня 2021 года. Шансы дважды не даются, так что уже с первого раза желательно попасть в десятку, чтобы ощутить себя победителем.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 июня 2021 года, для Овна

Этот день лучше всего провести в уединении, чтобы спокойно продумать планы на будущее и поразмышлять о своих дальнейших действиях. Путешествие в этот день принесет пользу и подарит новые впечатления – вам полезно сменить обстановку.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 июня 2021 года, для Тельца

Погрязнув в каких-то мелочах, вы рискуете проморгать и не рассмотреть главного. Постарайтесь не упустить свой шанс развития и роста. Вам следует научиться вовремя переключаться с одной темы на другую – так легче пережить подвохи судьбы.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 июня 2021 года, для Близнецов

Звезды рекомендуют внимательнее присмотреться к людям в вашем окружении – возможно среди них появился тайный поклонник. Вам пригодится ваше умение разбираться в психологии людей. Главное – проявите настойчивость в нужный момент.

Рак (28 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 июня 2021 года, для Рака

Сегодня вам придет какая-то интересная и важная информация. Но имейте в виду, что не вся она окажется правдивой. Старайтесь не перегружать себя ни физически, ни эмоционально, ни умственно. Вашему организму требуется передышка.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 июня 2021 года, для Льва

День отлично подходит для дружеского общения, интересных знакомств и налаживания новых контактов. Если к вам обратятся за помощью друзья или родственники, поддержите их. Вы сможете подсказать решение проблемы.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 июня 2021 года, для Девы

Вам придется окунуться в водоворот чужих проблем и хлопот. Но если вас позвали на помощь друзья, не отказывайте. Присмотритесь к поведению окружающих и их отношению к вам. Все, что происходит с вами – неспроста.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 июня 2021 года, для Весов

Воздержитесь от дорогих покупок в этот день – они вас не порадуют и не принесут ожидаемой пользы. Будьте готовы к неожиданной встрече с человеком из вашего далекого прошлого. Вам захочется углубиться в общие воспоминания.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 июня 2021 года, для Скорпиона

День принесет разногласия с родственниками, и каждый останется при своем. Но это никому не испортит настроение. Зато вы можете надеяться на приятный сюрприз от любимого человека. Придумайте в ответ что-нибудь оригинальное.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 июня 2021 года, для Стрельца

День преподнесет вам приятные впечатления. Но для этого не загораживайтесь от мира, живите открыто и нараспашку. Общение будет плодотворным и подскажет вам нестандартное решение намеченных планов.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 июня 2021 года, для Козерога

Уделите время и внимание своей внешности – давно пора сменить имидж и обновить гардероб. Вы способны произвести незабываемое впечатление – пользуйтесь этим. А вот от дальних поездок в этот день лучше воздержаться.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 июня 2021 года, для Водолея

Чем бы вы ни занялись сегодня, важно все делать основательно и качественно, чтобы не пришлось потом многократно переделывать. Любителей сюрпризов день порадует неожиданным поворотом и непредсказуемым развитием.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 июня 2021 года, для Рыб

Не стоит обращать особого внимания на критику в свой адрес. Она может быть необъективна, а вы знаете себе цену. Найти выход из сложной ситуации вам поможет близкий друг, но не забывайте, что долг платежом красен.

Смотрите видео гороскоп на 2021 год:

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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