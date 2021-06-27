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Лунный календарь на неделю 28 июня – 4 июля 2021 года

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
27 июня, 14:58
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Согласно лунному календарю, неделя на стыке летних месяцев пройдет активно и бурно. Во вторник и субботу важно проявить осторожность в поступках и планах
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Фото: Unsplash

Подробный лунный календарь на конец июня – начало июля 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также о характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 28 июня – 4 июля 2021 года.

А мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

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Лунный календарь по дням на неделю 28 июня – 4 июля 2021 года

  • 28 июня, понедельник, – 18-й лунный день

Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – полнолуние. День проявления внутренней сущности, когда можно приоткрыть тайные уголки собственного сознания.

  • 29 июня, вторник, – 19-й лунный день.

Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – полнолуние. Сатанинский тяжелый день, когда можно легко поддаться искушениям и обману.

  • 30 июня, среда, – 20-й лунный день.

Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – полнолуние. День духовного роста и победы, вам все по силам, вы справитесь с любыми задачами.

  • 1 июля, четверг, – 21-й лунный день.

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – полнолуние. Активный день, на первый план выходят такие качества, как смелость, отвага, склонность к риску.

  • 2 июля, пятница, – 22-й лунный день.

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – последняя четверть в 0:11. День мудрости и получения знаний, не упустите возможность познать новое.

  • 3 июля, суббота, – 23-й лунный день.

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – последняя четверть. Тяжелый, агрессивный день, когда желательно сдерживать свои эмоции.

  • 4 июля, воскресенье – 24-й лунный день.

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – последняя четверть. День мудрости и силы, когда благоприятно заниматься новыми делами.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год :

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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