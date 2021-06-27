Гороскоп на неделю 27 июня – 3 июля: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 27 июня – 3 июля для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю / Фото: Unsplash

Влияние затяжных июньских выходных сыграет свою роль на общем настроении всей недели. Даже в рабочие дни будет ощущаться романтичность, расслабленность и витание в облаках.

Лишь к концу недели многие знаки зодиака смогут прийти в себя и включиться в рабочий процесс, но тут снова возникнут выходные, так что вся энергия будет потрачена на активный отдых.

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Гороскоп на неделю 27 июня – 3 июля для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

Для Овнов следующая неделя принесет продуктивность в решении рабочих и финансовых вопросов, а также возможности заработка. Старайтесь не распыляться на все многообразие поступающих предложений. Главное – в этом потоке не упустить свою выгоду. Ожидаются приятные встречи и новые интересные знакомства.

Гороскоп на неделю 27 июня – 3 июля для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Для Тельцов начинается ответственный, но в то же время вполне благоприятный период. Многие дела, за которые вы планируете взяться, будут решаться плавно и уверенно. Во вторник появится реальный шанс улучшить личную жизнь. Так что смотрите во все стороны, чтобы его не пропустить. Но лишняя осторожность вам не помешает.

Гороскоп на неделю 27 июня – 3 июля для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Безупречная неделя поджидает Близнецов – так можно охарактеризовать наступающий период. Старайтесь не проявлять негативных эмоций, недоверия и ревности, тем более что поводы для этого больше надуманные, чем реальные. А чтобы пребывать в хорошем расположении духа, не обращайте внимания на сплетни завистников.

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Гороскоп на неделю 27 июня – 3 июля для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

Раков ожидает активный и нескучный период, полный приятных моментов в семье и похвальных достижений на работе. Но вы просто физически не в состоянии успеть побывать во всех местах сразу. В пятницу, если у вас появится возможность приобрести новых знакомых, соглашайтесь сразу же – вы не пожалеете.

Гороскоп на неделю 27 июня – 3 июля для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Активных и целеустремленных Львов ждет неизбежный успех в сфере работы и карьеры. В среду постарайтесь проявить себя в качестве ответственного и грамотного специалиста, и это не останется незамеченным. Но несмотря на ощущение своей полной значимости и уверенности, тем не менее опасайтесь возможных ошибок.

Гороскоп на неделю 27 июня – 3 июля для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

На следующей неделе представительницам знака Девы не придется скучать и впустую тратить свое время – его попросту не будет. В четверг оглянитесь на давно запланированные и почти забытые дела – сейчас подходящий момент для их реализации. Все задуманное будет иметь успешное продолжение в жизни. Используйте этот шанс.

Гороскоп на неделю 27 июня – 3 июля для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Хорошая неделя выпадает на долю Весов. Во вторник вам хватит сил на преодоление крутых ступенек карьерной лестницы и после этого еще останется энергия на приятное налаживание личной жизни. Старайтесь контролировать и сдерживать негативные эмоции, чтобы это не отразилось на вашем же самочувствии.

Гороскоп на неделю 27 июня – 3 июля для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Совершенно неоднозначный период начинается у Скорпионов. Придется очень сильно постараться, чтобы достичь желаемых результатов в партнерских отношениях – как в семье, так и на работе. Ваша пассивность будет вам дорого стоить, потому что обернется против вас. Вам лучше активно действовать и не отсиживаться в тени.

Гороскоп на неделю 27 июня – 3 июля для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

У Стрельцов следующая неделя сопряжена с необходимостью шевелиться и действовать, но ни в коем случае не прятаться от решения проблем. Тем более что и карьера, и работа, и личная жизнь, и самочувствие вас только порадуют. В среду возникнет острое желание романтики – не противьтесь этому.

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Гороскоп на неделю 27 июня – 3 июля для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

У Козерогов начинается разноплановая и неоднозначная неделя. С одной стороны, все складывается благополучно, и все вопросы разрешаются как будто сами по себе. С другой же – вы раздражаетесь по всяким пустякам. Возможно, сказывается усталость. Но это все равно не повод вымещать злость на семье и окружающих.

Гороскоп на неделю 27 июня – 3 июля для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Водолеев на следующей неделе ждет если не ошеломительный, то вполне ощутимый успех и признание. Причем не только на работе, но и в кругу друзей и близких ваш авторитет значительно возрастет – в этом исключительно ваша заслуга. На выходных не стоит провоцировать ссоры – это не приведет к конструктиву.

Гороскоп на неделю 27 июня – 3 июля для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Представителей знака Рыбы ждет не совсем романтический период, скорее заземленная и суровая реальность, которая в четверг потребует от вас ответственности и принятия решений. Не переживайте, вам будет по силам справиться со своими проблемами как во внешнем, так и во внутреннем мире. Но поддержка не помешает.

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