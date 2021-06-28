Гороскоп на сьогодні 28 червня для всіх знаків зодіаку: Риби, пропускайте критику мимо вух

Астрологічний прогноз на 28 червня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на понеділок, 28 червня 2021 року. Шанси двічі не даються, тож уже з першого разу бажано потрапити в десятку, щоб відчути себе переможцем.

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

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Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні для Овна / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні 28 червня 2021 року для Овна

Цей день найкраще провести на самоті, щоб спокійно продумати плани на майбутнє і поміркувати про свої подальші дії. Подорож у цей день принесе користь і подарує нові враження – вам корисно змінити обстановку.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні для Тельця / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні 28 червня 2021 року для Тельця

Загрузнувши в якихось дрібницях, ви ризикуєте пропустити і не розгледіти головного. Постарайтеся не упустити свій шанс розвитку і зростання. Вам слід навчитися вчасно переключатися з однієї теми на іншу – так легше пережити каверзи долі.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні для Близнят / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні 28 червня 2021 року для Близнят

Зірки рекомендують уважніше придивитися до людей у вашому оточенні – можливо серед них з'явився таємний шанувальник. Вам знадобиться ваше вміння розбиратися в психології людей. Головне – проявіть наполегливість у потрібний момент.

Рак (28 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні для Рака / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні 28 червня 2021 року для Рака

Сьогодні вам прийде якась цікава і важлива інформація. Але майте на увазі, що не вся вона виявиться правдивою. Намагайтеся не перевантажувати себе ні фізично, ні емоційно, ні розумово. Вашому організму потрібен перепочинок.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні для Лева / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні 28 червня 2021 року для Лева

День чудово підходить для дружнього спілкування, цікавих знайомств та налагодження нових контактів. Якщо до вас звернуться по допомогу друзі або родичі, підтримайте їх. Ви зможете підказати рішення проблеми.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні для Діви / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні 28 червня 2021 року для Діви

Вам доведеться поринути у вир чужих проблем і турбот. Але якщо вас покликали на допомогу друзі, не відмовляйте. Придивіться до поведінки оточуючих і їхнього відношення до вас. Все, що відбувається з вами – неспроста.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні для Терезів / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні 28 червня 2021 року для Терезів

Утримайтеся від дорогих покупок у цей день – вони вас не порадують і не принесуть очікуваної користі. Будьте готові до несподіваної зустрічі з людиною із вашого далекого минулого. Вам захочеться заглибитися в спільні спогади.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні для Скорпіона / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні 28 червня 2021 року для Скорпіона

День принесе розбіжності з родичами, і кожен залишиться при своєму. Але це нікому не зіпсує настрій. Зате ви можете сподіватися на приємний сюрприз від коханої людини. Придумайте у відповідь що-небудь оригінальне.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні для Стрільця / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні 28 червня 2021 року для Стрільця

День піднесе вам приємні враження. Але для цього не закривайтеся від світу, живіть відкрито і навстіж. Спілкування буде плідним і підкаже вам нестандартне рішення намічених планів.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні для Козорога / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні 28 червня 2021 року для Козорога

Приділіть час і увагу своїй зовнішності – давно час змінити імідж і оновити гардероб. Ви здатні справити незабутнє враження – користуйтеся цим. А ось від далеких поїздок у цей день краще утриматися.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні для Водолія / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні 28 червня 2021 року для Водолія

Чим би ви не зайнялися сьогодні, важливо все робити грунтовно і якісно, щоб не довелося потім багаторазово переробляти. Любителів сюрпризів день порадує несподіваним поворотом і непередбачуваним розвитком.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні для Риб / Фото: Сьогодні

Гороскоп на сьогодні 28 червня 2021 року для Риб

Не варто звертати особливої уваги на критику на свою адресу. Вона може бути необ'єктивна, а ви знаєте собі ціну. Знайти вихід зі складної ситуації вам допоможе близький друг, але не забувайте, що за позику віддяка.

Дивіться відео гороскоп на 2021 рік:

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