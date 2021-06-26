Какая рыба подходит вам по знаку зодиака

Благородный лосось – это честный и отзывчивый Овен, люди-Раки, которые любят убегать от трудностей и проблем, – карась, Телец со своей основательностью и серьезностью – многими любимая скумбрия

Какая вы рыба по гороскопу / Фото: freepik.com

Продолжаем тему Гороскоп и еда. На этот раз узнаем, какая рыба соответствует каждому знаку зодиака. Ведь если хорошо подумать, то сходства найти можно. Мы уже знаем, какой специей каждому из нас нужно приправлять еду, теперь узнаем подробней о рыбе. В календаре лайфхаков для лета найдете прекрасные идеи, как его провести.

Овен – лосось

Для благородного Овна – благородный лосось / Фото: freepik.com

Благородная рыба. Красивая. Праздничная во всех смыслах. Ну а если эта рыба будет приготовлена под острым соусом – так это вообще в точку. Ведь Овны любят острые ощущения, как и острую пищу.

Телец – скумбрия

Всеми любимая скумбрия – это Тельцы, которых тоже все обожают / Фото: Depositphotos

Тельцом управляет Венера, богиня любви. Несмотря на то, что этих людей считают истинными ценителями еды, Тельцы все же любят домашнюю пищу. Наша любимая скумбрия, которая хороша в любом виде – от запеченного до копченого – это Тельцы.

Близнецы – тунец

Вкусный, но суховатый тунец – это, как двоякая личность Близнецов / Фото: Depositphotos

Вкусная рыба, но суховатая. Если она, конечно, не в консервах. Вот так и с Близнецами: смотришь – ну яркая же личность, интересная и вдруг с ними что-то происходит, и наружу выходят черствость и даже злость. Ну а в основном люди классные, как и тунец.

Рак – карась

Недоверчивые Раки – это карась / Фото: Pixabay

Очень осторожные Раки на все смотрят с опаской. Не потому что никому не доверяют, а потому, что все всегда проверяют. Их рыба – это карась. Тоже крайне осторожные и прячущиеся от опасности в укромном месте.

Лев – сом

Масштабный сом – это масштабная личность Львов / Фото: pexels.com

Масштабная рыба, как и личность Львов. Львы в некотором роде неповоротливые, ведь они уверены в себе и это к ним должны спешить, а не наоборот. Любят Львы побыть в уединении, как и сомы залечь на дно.

Дева – дорадо

Дорадо – полезная и вкусная – для Дев / Фото: Depositphotos

Симпатичная рыбка – это во-первых. Во-вторых, она страшно полезная. Если в вашем окружении есть Девы, то будьте уверенны – они всегда придут на помощь, всегда поддержат и укажут на верное направление.

Весы – форель

Хищная форель – это Весы, которые умеют за себя постоять / Фото: freepik.com

Да, Весы любят потребовать, но требовательны они к себе в первую очередь. Эти люди никогда не начнут конфликтовать первыми, а обязательно найдут выход из любой неприятной ситуации. Но с Весами тоже не стоит расслабляться, эти люди могут и ответить и очень неприятным тоном. Хищница форель – это Весы.

Скорпион – камбала

Костлявая камбала – острые на язык Скорпионы / Фото: freepik.com

Рыба, в которой уйма костей, и чтобы ее съесть, придется очень постараться – уколоть может мгновенно. Вот так и со Скорпионами: вроде бы контакт налажен, вроде бы все хорошо, но нет – разозлиться может в секунду. И не важно, есть ли на эту злость причина или нет.

Стрелец – осетр

Осетр – роскошная рыба, а Стрельцы любят роскошь / Фото: freepik.com

Практически экзотика. Во всяком случае, для многих. Это вообще про Стрельцов – чтобы было все по высшему разряду, эксклюзивно и дорого. Ну и любят эти люди от жизни брать все – и еда, в нашем случае рыба, – не исключение.

Козерог – сельдь

Козероги, как люди со сложным нравом, – сельдь, которая может быстро испортиться / Фото: freepik.com

С этой рыбой нужно быть аккуратными. В том смысле, что подпортиться она может резко, потом горя не оберешься, запах страшный. Как и с Козерогами – лучше не вести себя с ними опрометчиво. Иначе потом будешь долго выслушивать возмущения и наблюдать обиды.

Водолей – хек

Простая рыба, но вкусная, как и личность Водолеев / Фото: Depositphotos

Простой и знакомый всем хек – это Водолеи. Почему так? Ведь под простотой хека прячется довольно достойный вкус. Это, как и с Водолеями – они очень глубокие личности, разносторонние.

Рыбы – шпроты

Шпроты – это ностальгия и раздумья, а где глубокие раздумья, там и Рыбы / Фото: Pixabay

Маленькая рыбка, но вкусная. Когда-то была страшным дефицитом, теперь – разве что вызывает ностальгию. Загадочным Рыбам, которые любят впадать в раздумья, понятные только им, это самое оно.

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