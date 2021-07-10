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Гороскоп на сегодня 10 июля для всех знаков зодиака: Овны, прислушайтесь к интуиции!

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
10 июля, 06:55
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Астрологический прогноз на 10 июля для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня 10 июля для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня 10 июля для всех знаков зодиака / Фото: Pexels

Астрологи дали прогноз на субботу, 10 июля 2021 года. День обещает быть приятным и очень насыщенным. Старайтесь делать только то, что приносит вам удовольствие, и будет вам счастье.

Не забывайте также про ретроградные планеты и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета, – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 10 июля 2021 года, для Овна

Сегодня самое важное и ценное, что вы можете сделать для себя – прислушаться к интуиции. Именно она направит вас в правильное русло. Старайтесь не перенапрягаться, иначе можете выдохнуться уже к обеду. Берегите силы!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 10 июля 2021 года, для Тельца

Не стоит ждать от сегодняшнего дня чего-то из ряда вон выходящего – суббота себе, как суббота. Но если вы хотите провести день весело – не сидите в четырех стенах и собирайтесь на прогулку и желательно активную – с велосипедами, роликами, лодкой или самокатом.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 10 июля 2021 года, для Близнецов

Идеальный день для новых знакомств, когда вы можете легко подойти к человеку и познакомиться. Это может быть полезно как для рабочих отношений, так и для вас лично, если вы все еще без пары. Подключайте свою харизму, и полный вперед.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 10 июля 2021 года, для Рака

Вас ждет сегодня серьезный разговор с людьми, от которых будет зависеть ваше будущее. Не пытайтесь строить из себя другого человека – вам все под силу, просто верьте в себя. Вечер обещает быть приятным и очень душевным.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 10 июля 2021 года, для Льва

Вы будете сегодня очень огорчены тем, что не все будет так, как вы изначально планировали. Но расстраиваться точно не стоит, ведь у вас впереди много приятных дней, которые вы заслуживаете. Просто сейчас все по-другому, но это не навсегда. Запаситесь терпением!

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 10 июля 2021 года, для Девы

Вы будет сегодня очень решительными и поэтому сможете получить от жизни больше, чем планировали. Вас это, конечно же, порадует, поэтому просто ловите удачу за хвост. И не забывайте радоваться жизни, ведь вы заслужили все, что в ней сейчас происходит. Относитесь ко всему философски.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 10 июля 2021 года, для Весов

Вся предыдущая неделя не прошла впустую – вы заложили хорошую базу для дальнейшей работы. Сегодня можете отдохнуть и взять разгон, ведь впереди вас ждут интересные проекты, выгодные предложения и успех.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 10 июля 2021 года, для Скорпиона

День обещает быть насыщенным и разнообразным. Поэтому будьте начеку и принимайте с благодарностью все то прекрасное, что вы получаете. А если происходит что-то не очень приятное – старайтесь отнестись к этому, как к уроку. Не грустите!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 10 июля 2021 года, для Стрельца

Идеальный день для тех, кто хочет улучшить свои рабочие дела. Не исключены выгодные деловые предложения, которые сулят вам не только прибыль, а и удовольствие от своей трудоспособности. Похвалите себя чем-то приятным и дорогим!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 10 июля 2021 года, для Козерога

Вы можете сегодня впасть в отчаяние от своей неспособности добиться того, чего так давно хотели. Но огорчения и слезы ничем не помогут – старайтесь больше времени провести с близкими людьми и вам станет веселее. К вечеру вас попустит и можно будет сесть за составления плана на ближайшее будущее.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 10 июля 2021 года, для Водолея

Сегодня ваша психика и мировоззрение будут сконцентрированы на слишком негативных вещах. Звезды советуют вам сохранять спокойствие и не переусердствовать. Лучшее, что вы можете сделать – занять себя теми делами, которые приносят вам удовольствие.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 10 июля 2021 года, для Рыб

Сегодня вы сможете немного передохнуть и со стороны оценить всю свою работу. Составьте план и обсудите его с партнером. А вечер проведите в кругу любимых людей, детей. Которые помогут вам восстановить свое эмоциональное состояние.

Ранее мы выяснили, какая вы азартная игра по гороскопу – 12 вариантов для всех знаков зодиака.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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