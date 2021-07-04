Лунный календарь на неделю 5-11 июля 2021 года

Согласно лунному календарю, последние дни перед субботним новолунием пройдут сумбурно и напряженно. Зато в день новолуния можно загадывать желание, которое вскоре сбудется.

Какой сегодня лунный день / Фото: Unsplash

Подробный лунный календарь на начало июля 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 5-11 июля 2021 года.

А мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

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Лунный календарь по дням на неделю 5-11 июля 2021 года

5 июля, понедельник – 25-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – последняя четверть. Размеренный пассивный день, который лучше провести в покое и уединении.

6 июля, вторник – 26-й лунный день

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – последняя четверть. Суетливый и скандальный день, когда лучше помолчать и не злословить.

7 июля, среда – 27-й лунный день

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – последняя четверть. День, когда стоит прислушиваться к своей интуиции, а также благоприятно получать новые знания.

8 июля, четверг – 28-й лунный день

Луна находится в знаке Рак. Фаза Луны – последняя четверть. Благоприятный и очищающий день, когда человек находится в гармонии с собой и окружающим миром.

9 июля, пятница – 29-й лунный день

Луна находится в знаке Рак. Фаза Луны – последняя четверть. Чрезвычайно опасный период, когда ночь безлунна, и активизируются темные силы.

10 июля, суббота – 1-й, 2-й лунный день

Луна находится в знаке Рак. Фаза Луны – новолуние в 4:17. День благоприятный для выжидания и накопления сил на новые свершения.

11 июля, воскресенье – 3-й лунный день

Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – новолуние. День активных действий, все задуманное ранее получится реализовать без проблем.

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