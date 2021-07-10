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Гороскоп на сьогодні 10 липня для всіх знаків зодіаку: Овни, прислухайтеся до інтуїції!

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
10 липня, 06:55
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Астрологічний прогноз на 10 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні 10 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні 10 липня для всіх знаків зодіаку / Фото: Pexels

Астрологи дали прогноз на суботу, 10 липня 2021 року. День обіцяє бути приємним і дуже насиченим. Намагайтеся робити тільки те, що приносить вам задоволення, і буде вам щастя.

Не забувайте також про ретроградні планети і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета, – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на сьогодні, 10 липня 2021 року, для Овна

Сьогодні найважливіше і найцінніше, що ви можете зробити для себе – прислухатися до інтуїції. Саме вона направить вас в правильне русло. Намагайтеся не перенапружуватися, інакше можете видихнути вже до обіду. Бережіть сили!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на сьогодні, 10 липня 2021 року, для Тельця

Не варто чекати від сьогоднішнього дня чогось незвичайного – субота собі, як субота. Але якщо ви хочете провести день весело – не сидіть у чотирьох стінах і збирайтеся на прогулянку і бажано активну – з велосипедами, роликами, човном або самокатом.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на сьогодні, 10 липня 2021 року, для Близнюків

Ідеальний день для нових знайомств, коли ви можете легко підійти до людини і познайомитися. Це може бути корисно як для робочих відносин, так і для вас особисто, якщо ви все ще без пари. Підключайте свою харизму, і повний вперед.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на сьогодні, 10 липня 2021 року, для Рака

Вас чекає сьогодні серйозна розмова з людьми, від яких буде залежати ваше майбутнє. Не намагайтеся будувати з себе іншу людину – вам все під силу, просто вірте в себе. Вечір обіцяє бути приємним і дуже душевним.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на сьогодні, 10 липня 2021 року, для Лева

Ви будете сьогодні дуже засмучені тим, що не все буде так, як ви спочатку планували. Але засмучуватися точно не варто, адже у вас попереду багато приємних днів, які ви заслуговуєте. Просто зараз все по-іншому, але це не назавжди. Запасіться терпінням!

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на сьогодні, 10 липня 2021 року, для Діви

Ви буде сьогодні дуже рішучими і тому зможете отримати від життя більше, ніж планували. Вас це, звісно ж, порадує, тому просто ловите удачу за хвіст. І не забувайте радіти життю, адже ви заслужили всі, що в ній нині відбувається. Ставтеся до всього філософськи.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на сьогодні, 10 липня 2021 року, для Терезів

Вся попередній тиждень не пройшла даремно – ви заклали хорошу базу для подальшої роботи. Сьогодні можете відпочити і взяти розгін, адже попереду вас чекають цікаві проєкти, вигідні пропозиції і успіх.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на сьогодні, 10 липня 2021 року, для Скорпіона

День обіцяє бути насиченим і різноманітним. Тому будьте напоготові і приймайте з вдячністю все те прекрасне, що ви отримуєте. А якщо відбувається щось не дуже приємне – намагайтеся поставитися до цього, як до уроку. Не сумуйте!

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на сьогодні, 10 липня 2021 року, для Стрільця

Ідеальний день для тих, хто хоче поліпшити свої робочі справи. Не виключені вигідні ділові пропозиції, які обіцяють вам не тільки прибуток, а й задоволення від своєї працездатності. Похваліть себе чимось приємним і дорогим!

Козеріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на сьогодні, 10 липня 2021 року, для Козерога

Ви можете сьогодні впасти в розпач від своєї нездатності досягти того, чого так давно хотіли. Але засмучення і сльози нічим не допоможуть – намагайтеся більше часу провести з близькими людьми і вам стане веселіше. До вечора вас попустить і можна буде сісти за складання плану на найближче майбутнє.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на сьогодні, 10 липня 2021 року, для Водолія

Сьогодні ваша психіка і світогляд будуть сконцентровані на занадто негативні речі. Зірки радять вам зберігати спокій і не перестаратися. Найкраще, що ви можете зробити – зайняти себе тими справами, які приносять вам задоволення.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на сьогодні, 10 липня 2021 року, для Риб

Сьогодні ви зможете трохи перепочити і з боку оцінити всю свою роботу. Складіть план і обговоріть його з партнером. А вечір проведіть у колі улюблених людей, дітей. Які допоможуть вам відновити свій емоційний стан.

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Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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