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СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Какой отдых лучше всего подходит вашему знаку зодиака

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
3 июля, 19:45
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Раки – это тихий отдых за городом на локациях для уединения, Девы – ценители релакса на даче, а Стрельцам стоит забронировать номер в загородном комплексе с бассейном
Какой отдых подходит вашему знаку зодиака
Какой отдых подходит вашему знаку зодиака

Думали вы когда-нибудь, какой отдых подходит вашему знаку зодиака? Если нет, то читайте статью. Мы рассказали о релаксе, который предсказали вам звезды. Он "вписывается" в ваши рутинные принципы и гармонирует с жизненной позицией. Интересно: сойдутся ли предсказания звезд с реальностью ...

Овен

Этот знак зодиака, как никто знает значение слова "чил"! Идеально для них – пикник в кругу друзей. Конечно, не без эстетической сервировки как на картинках в Pinterest . А еще местности, где слышно пение птиц, а не шум машин мегаполиса.

Телец

Для отдыха консервативный Телец выберет не ленивый релакс, а объединит приятное с полезным. Поход в горы на несколько дней – это идеальный план для него. Потому что впереди ждут не только невероятные пейзажи, но и физкультура и сжигания калорий.

Близнецы

Близнецы тоже против ленивого отдыха! Идеальное для них расписание – это утренний подъем, завтрак и гуляние по городу в поисках интересных локаций и видов. Если план можно реализовать еще и в новой стране, то считайте – это комбо!

Рак

Раки часто игнорируют гулянки в шумных компаниях, потому что любят отдых наедине. Удачным для них будет взять машину и покататься по окраине города в поисках тихих локаций для уединения.

Лев

Любители новых эмоций – Львы! Они никогда не откажутся от спонтанных поездок, где их ждут вечеринки и новые знакомства. Это и есть их идеальный отдых, даже если придется преодолевать тысячи километров. Выпитый "Апероль-Шприц" в Венеции, а не в рутинном кафе принесет им массу удовольствия.

Дева

Этот знак зодиака отличается от других умом! Спонтанность – это не о них, а отдых всегда продуманный и идет на пользу физическому и ментальному здоровью. Девам звезды предсказали отдых на даче! Там можно устроить не только тихий прием для друзей, но и шумную вечеринку или пикник, как в лучших французских традициях.

Весы

Весы обожают отдыхать после сложной недели, а на отпуск ожидают считая дни. Но главную роль все же играет компания, а не место для релакса. Весам понравится вечер в казино или в баре. Конечно, лучше совместить перечисленное!

Скорпион

Экстремальные скорпионы не церемонятся в выборе отдыха, ибо знают, что ТОП для них – это экстрим. Им всегда нужны новые эмоции и опыт. Например, катание на вейкборде или полет на вертолете. От таких активностей они получают удовольствие, а ленивое загорание на пляже наоборот подавляет их.

Стрелец

Любители приключений и путешествий – Стрельцы. Один билет в теплую страну, или же уик-энд в загородном комплексе в лесу поднимет настроение в секунду. Такой отдых их вдохновляет и настраивает на работу.

Козерог

Козероги – еще те перфекциониста, а еще любители брать ситуацию в свои руки и планировать отдых самостоятельно. Идеально для них – это релакс дома! Ибо все в их руках и в любой момент они могут переиграть "сюжет". Например, выбрать другой фильм или заказать пиццу с иного ресторана.

Водолей

Этот знак зодиака неприхотлив и не любит выходить из зоны комфорта, даже если это касается отдыха. Поэтому поход в давно знакомый бар на коктейль, в кафе на чашку кофе, или повторно на фильм – идеальный релакс и перезагрузка.

Рыбы

Творческие Рыбы выбирают отдых по настроению: сегодня в их план вписывается поездка на велосипеде, а на следующий уик-энд они идут позагорать на пляж. Все же звезды предсказали им отдых возле реки или локальных курортах в премиальных отелях.

Включайте сюжет и узнайте откровения звезд о неудачных отпусках.

Недавно мы рассказали, какой алкоголь подходит вашему знаку зодиака.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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"Несмотря на то, что я неоднократно рассказывала, что склонна к полноте и работаю над собой, люди все равно находят во мне изъяны. Была полненькой — плохо. Похудела — тоже все не так. Никому не угодить, но я и не планирую. Мое тело — мое дело"

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