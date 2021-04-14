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Интим необязательный: сколько платят за эскорт-услуги и чем отличаются от модельных контрактов

Сегодня, 11:22

Модель Елена Башаева говорит, что голые девушки на балконе в Дубае испортили репутацию украинок на весь мир, ведь их и так считают легкодоступными

Девушки, депортированные из Дубая, отрицают, что оказывали так называемые эскорт-услуги. Это когда нужно поддержать разговор в ресторане с состоятельными людьми и получишь за это неплохие деньги. Кто-то называет это проституцией. Но организаторы таких услуг уверяют: интим необязательный. Сколько же платят за ночные посиделки? И чем отличаются модельные контракты от так называемого "сопровождения" – далее в сюжете.

Сюжет Дарьи Мельник и Татьяны Гаврилюк
Видео: Сегодня

Чем отличается работа модели по контракту от эскорт-услуг

Интернет пестрит предложениями работы в эскорте в Дубае. Проживание в люкс-апартаментах, среди преимуществ – удовольствие, а заработок – 10 тысяч долларов плюс бонусы, какие именно и за что, можно только догадываться.

Елена Башаева – модель, которая работает по контракту. Рассказывает, что сотрудничает только с проверенными агентствами, чтобы не попасть впросак. За три месяца получает от 300 до 1,5 тысяч долларов.

Модель Елена Башаева
Модель Елена Башаева
Фото: скриншот

По словам девушки, туда, куда она едет все проверено и она никогда не полетит туда, где, возможно, какие-то незнакомые люди или непонятные контракты.

Почему у украинок плохая репутация в мире

О голом скандале, в который попали украинские девушки в Дубае, Елена Башаева, конечно, слышала: "Девчонки подумали: ничего страшно. Кто узнает? Как обычно сказали, что лица не будет видно и еще всякую чушь", – комментирует модель.

Елена рассказывает, что не раз сталкивалась с тем, что украинских девушек за рубежом считают легкодоступными.

Голые модели в Дубае
Голые модели в Дубае
Фото: скриншот

"Когда приезжаешь за границу, и если узнают, что ты модель, особенно из Украины, тогда все думают, что ты девушка легкого поведения. Тебе просто покажи деньги и ты уже побежишь", – говорит модель и добавляет, что голые девушки на балконе в Дубае испортили репутацию украинок на весь мир.

Почему эскорт – это не проституция

Несмотря ни на что, модель голых девушек в Дебае проститутками не считает и поясняет, что такое на самом деле эскорт.

"Эскорт – это не проституция. Возможно, кто-то думает, что это проституция просто под новым названием – эскорт. Но я считаю, что это не проституция. За то, что вы едете, сидите общаетесь с людьми, вас там 20 человек, вы поужинали и поехали домой – это не проституция. Это просто общение. Вы просто составляете компанию какому-то мужчине", – говорит модель.

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Сколько можно заработать на эскорте

За один день зарубежной вечеринки можно заработать от 500 долларов до нескольких тысяч. Об этом, не под запись, рассказали девушки, которые в эскорт-бизнесе несколько лет. Говорят эскорт – не всегда секс. Встреча с продолжением – по соглашению сторон и за отдельную доплату. А вот козырными называют тусовки с шейхами в Арабских Эмиратах. Потому что платят хорошо.

Тем временем СМИ передают, что организаторы голой фотосессии в Дубае до сих пор находятся в тюрьме.

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Источник: Сегодня
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