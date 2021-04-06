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СМИ узнали имена украинок, которых арестовали в Дубае за голую фотосессию на балконе отеля

Сегодня, 10:25

Девушки устроили фотосессию в обнаженном виде посреди дня

В СМИ просочились имена некоторых девушек моделей, которых повязала полиция за обнаженную фотосессию на балконе отеля в ОАЭ. Среди 40 задержанных женщин было 11 украинок, а имена пяти из них теперь обнародованы.

Как пишет издание Daily Mail, журналисты нашли Instagram-аккаунты 20-летних Яны и Дианы, которые публиковали фото с верблюдами.

20-летняя модель Яна
20-летняя модель Яна
Фото: Скриншот из Daily Mail

Девушек узнали на следующем "взрослом" снимке по их татуировкам.

20-летняя модель Диана в Дубае
20-летняя модель Диана в Дубае
Фото: Скриншот из Daily Mail

С ними на балконе были модели София Ткачук и Екатерина Кащенко.

София Ткачук
София Ткачук
Фото: Скриншот из Daily Mail

А российские СМИ распознали среди девушек 20-летнюю Анастасию Кашубу и 20-летнюю киевлянку Татьяну Борисенко, которая также является визажистом.

Анастасия Кашуба
Анастасия Кашуба
Фото: Скриншот из Daily Mail

Также на фотосессии была еще украинская модель – 19-летняя Дария Хорунженко из Полтавы.

Напомним, что голые модели устроили фотосессию на одном из балконов в мусульманском Дубае (ОАЭ) и были арестованы представителями местных правоохранительных органов. Фотографии и ролики вскоре появились в социальных сетях и вызвали резонанс.

Были задержаны порядка 40 женщин. Кроме украинок, среди них были уроженки России, Беларуси и Молдовы.

Видео: Сегодня

Девушкам-моделям грозит штраф в размере 5 тыс. дирхамов (около 37,8 тыс. гривен) и до 6 месяцев тюрьмы.

Недавно 32-летняя звезда Instagram Анастасия Филдс прославилась на весь интернет благодаря своим обнаженным снимкам, которые делала в публичных местах.

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