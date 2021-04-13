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Одна из участниц фотосессии в Дубае заявила, что моделей заставили выйти на балкон голыми

Сегодня, 17:48

Все девушки, принимавшие участие, в "голой" фотосессии в ОАЭ, уже вернулись домой и делятся своими эмоциями после недели в дубайском СИЗО

Украинская модель, 23-летняя Ирина Сотуленко заявила, что отказывалась выходить на балкон, на котором проходила фотосессия. Однако, как пишет Mirror, организатор "голой" вечеринки сказал моделям, что не будет им платить, если они не выйдут на балкон отеля.

По словам Ирины, она понимала, что съемка проходит в мусульманской стране со строгими законами и догадывалась, что их могут оштрафовать, или даже посадить в тюрьму.

"Нас загнали голыми на балкон в другом отеле, а кто-то сделал эти фото, видимо, из другого здания. Виталика вызвали туда (в полицию – Ред.), и его, наверное, посадят", – рассказывала Ирина в видеосообщении своему парню.

Ирина Сотуленко
Ирина Сотуленко
Фото: instagram.com/mur.irco

Девушка добавила: "Я сказала им: "Ребята, мы в арабской стране, давайте не будем выпендриваться". Но, блин, нас загнали на этот балкон, фотографировали и черт его знает, что будет дальше. Привезли профессионального фотографа. Ну и Гречин тоже фотографировал сам".

Бойфренд модели, Виталий, заявил – Ирина знала, что отправляется в Дубай для фотосессии в стиле ню, но не подозревала, что съемка будет проходить в общественном месте.

Ранее мы сообщали, что одним из организаторов фотосессии, вероятно, является Виталий Гречин, американский финансист украинского происхождения. Мужчина постоянно окружает себя моделями, у него есть свой клуб наподобие "Плейбоя".

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