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Украинки, позировавшие голыми в Дубае, вернулись на родину: что теперь они постят в соцсетях

Сегодня, 14:53

Девушки провели неделю в дубайском СИЗО из-за того, что абсолютно голыми фотографировались на балконе одного из отелей в Дубае

Модели, которые голыми позировали на балконе отеля в Дубае, были освобождены из местного СИЗО и уже вернулись домой, в Украину.

Девушки рады тому, что им удалось преодолеть все трудности и благополучно добраться домой. Своими эмоциями они делятся в соцсетях.

Одна из задержанных моделей, Ирина, опубликовала на своей странице в Instagram эмоциональное видео, где говорит, что "откинулась из дубайского СИЗО", сопроводив это цитатой на тюремном жаргоне.

"Фарту – масти, ментам – по пасти. Ребята, я откинулась. Спасибо всем, кто переживал за меня, скоро будут подробности, истории драки за хлеб и прочее", – говорит девушка.

Украинские модели вернулись из Дубая
Видео: instagram.com/mur.irco

Еще одна модель – Яна, которая была среди тех, кто позировал голыми на балконе, также обратилась к подписчикам и поблагодарила за поддержку.

"Спасибо всем за поддержку. Вы не представляете, как это сейчас для меня важно. Я только прилетела, набрать не могу никого, телефон "перепрошит". Приду в себя, обниму родных и всем отвечу", – пишет Яна.

Скриншот: Instagram

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Одна из моделей, Юлия, назвала пребывание в дубайском СИЗО "ужасом" и заявила, что никому бы такого не пожелала.

"Это был настоящий ужас, кошмар. Я никому не пожелаю такого испытать. Мы молились каждый день, чтобы вернуться в Украину, и мы наконец-то здесь. Это просто невероятное счастье", – говорит девушка.

Украинские модели вернулись из Дубая
Видео: instagram.com/ulianajuliana_/

Еще одна модель – Виктория, как и ее коллега, опубликовала кадры из аэропорта и поблагодарила всех за поддержку.

Фото: Instagram

В Украину вернулось 11 девушек из 12-ти – одна из них осталась в Дубае, так как у нее был обнаружен COVID-19. Как сообщает ТСН, на борту самолета девушки держались вместе и распивали шампанское.

Напомним, 3 апреля в Сети появились кадры, на которых группа обнаженных девушек фотографируется на балконе одного из отелей в Дубае, где такое поведение запрещено законом. Из-за нарушения правил моделей поместили в СИЗО, спустя неделю девушки вернулись на родину.

Ранее мы писали, что существуют две версии о том, кто устроил "голую" вечеринку в Дубае.

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