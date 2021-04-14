Інтим необов'язковий: скільки платять за ескорт-послуги та чим відрізняються від модельних контрактів

Модель Олена Башаєва каже, що голі дівчата на балконі в Дубаї зіпсували репутацію українок на весь світ, адже їх і так вважають легкодоступними

Дівчата, депортовані з Дубая, заперечують, що надавали так звані ескорт-послуги. Це коли потрібно підтримати розмову в ресторані із заможними людьми і отримаєш за це непогані гроші. Хтось називає це проституцією. Але організатори таких послуг запевняють: інтим необов'язковий. Скільки ж платять за нічні посиденьки? І чим відрізняються модельні контракти від так званого "супроводу" – далі в сюжеті.

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Чим відрізняється робота моделі за контрактом від ескорт-послуг

Інтернет рясніє пропозиціями роботи в ескорті в Дубаї. Проживання в люкс-апартаментах, серед переваг – задоволення, а заробіток – 10 тисяч доларів плюс бонуси, які саме і за що, можна тільки здогадуватися.

Олена Башаєва – модель, яка працює за контрактом. Розповідає, що співпрацює тільки з перевіреними агентствами, щоб не потрапити в халепу. За три місяці отримує від 300 до 1,5 тисяч доларів.

Модель Олена Башаева Фото: скриншот

За словами дівчини, туди, куди вона їде все перевірено і вона ніколи не полетить туди, де, можливо, якісь незнайомі люди або незрозумілі контракти.

Чому в українок погана репутація в світі

Про голий скандал, в який потрапили українські дівчата в Дубаї, Олена Башаева, звичайно, чула: "Дівчата подумали: нічого страшно. Хто дізнається? Як завжди сказали, що обличчя не буде видно і ще всяку нісенітницю", – коментує модель.

Олена розповідає, що не раз стикалася з тим, що українських дівчат за кордоном вважають легкодоступними.

Голі моделі в Дубаї Фото: скриншот

"Коли приїжджаєш за кордон, і якщо дізнаються, що ти модель, особливо з України, тоді всі думають, що ти дівчина легкої поведінки. Тобі просто покажи гроші і ти вже побіжиш", – каже модель і додає, що голі дівчата на балконі в Дубаї зіпсували репутацію українок на весь світ.

Чому ескорт – це не проституція

Незважаючи ні на що, модель голих дівчат в Дубаї повіями не вважає і пояснює, що таке насправді ескорт.

"Ескорт – це не проституція. Можливо, хтось думає, що це проституція просто під новою назвою – ескорт. Але я вважаю, що це не проституція. За те, що ви їдете, сидите спілкуєтеся з людьми, вас там 20 людей, ви повечеряли і поїхали додому – це не проституція. Це просто спілкування. Ви просто складаєте компанію якомусь чоловікові", – каже модель.

Скільки можна заробити на ескорті

За один день зарубіжної вечірки можна заробити від 500 доларів до кількох тисяч. Про це, не під запис, розповіли дівчата, які в ескорт-бізнесі кілька років. Кажуть ескорт – не завжди секс. Зустріч з продовженням – за згодою сторін і за окрему доплату. А ось козирними називають тусовки з шейхами в Арабських Еміратах. Тому що платять добре.

Тим часом ЗМІ передають, що організатори голої фотосесії в Дубаї досі знаходяться у в'язниці.

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