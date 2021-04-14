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Организаторы голой фотосессии в Дубае до сих пор находятся в тюрьме – СМИ

Сегодня, 10:05

Предполагаемыми организаторами фотосессии с голыми украинками в Дубае являются американский финансист Виталий Гречин и российский предприниматель Алексей Концов

Если ранее Виталия Гречина и Алексея Концова подозревали в организации "голой" фотосессии по отдельности, то теперь появилось предположение, что они оба устроили съемку с моделями и до сих пор находятся в дубайской тюрьме. Хотя представители Концова все отрицают. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Модели якобы путешествовали с Гречиным, но потом "случайно" попали в квартиру к Концову.

"Алексея Концова и Виталия Гречина все еще держат в тюрьме. Представители фирмы Involta говорят, что девушки путешествовали вместе с Гречиным, а в тот день отдыхали в бассейне дома, где, по совпадению, и жил Концов. Далее барышни поднялись в квартиру Алексея — переодеться. Ну а на балкон "вышли, чтобы полюбоваться видом, Александр Тен, фотограф, предложил им сделать фото", – пишет Mash.

Виталий Гречин и Алексей Концов
Виталий Гречин и Алексей Концов
Фото: involta.ru, facebook.com/vitaliy.grechin

В Involta также сообщают, что фотографии делал Александр Тен, он уже объявлен в розыск в Дубае.

Напомним, что 3 апреля голые модели устроили фотосессию на одном из балконов в мусульманском Дубае (ОАЭ) и были арестованы представителями местных правоохранительных органов. Фотографии и ролики вскоре появились в социальных сетях и вызвали резонанс.

Видео: Сегодня

Ранее мы сообщали, что украинки, позировавшие голыми в Дубае, вернулись на родину.

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