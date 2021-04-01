Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Звезда Школы Лиза Василенко об эскорте и изнасиловании в 17 лет: Мама услышит это в первый раз

Сегодня, 12:51

Актриса призналась, как пережила изнасилование в Москве

Блогер и звезда сериала "Школа" Елизавета Василенко рассказала о себе шокирующую историю, о которой не знают даже ее родители – девушка случайно попала в эскорт в Москве и была изнасилована.

До того, как она стала популярной, Лиза была моделью и работала в Корее. Тогда девушке еще даже не исполнилось 18 лет.

На тот момент у Лизы был парень-тиран, который был против того, чтобы она уезжала так далеко – он запретил девушке ехать в Корею и посоветовал найти "что-то поближе". После этого Лиза решила поехать в Москву. Родителям она сказала, что едет к подруге. Нашла в соцсети группу, где набирали девушек в якобы модельное агентство.

Лиза Василенко
Лиза Василенко
Фото: instagram.com/elizabethvasilenko

"Я тогда не знала вообще, что такое эскорт", – вспомнила Лиза в интервью YouTube-каналу "Пушка".

По словам актрисы, в Москве ее подселили к другой девушке, которая была ее покровительницей. Однажды она даже отправила Лизу на свидание ко взрослому состоятельному мужчине. Василенко тогда удалось избежать неприятных последствий из-за того, что ее внешний вид не понравился "папику".

Спустя некоторое время девушка, у которой жила Лиза, пригласила ее на празднование своего дня рождения, где будущей звезде "Школы" подсыпали в алкоголь неизвестные вещества.

"Меня изнасиловали, без продолжения – он не успел ничего закончить. Я помню, что он сверху. Огромный, а я не могу вылезти, – вспоминает Лиза, признавшись, что даже родители не знают эту историю, – Даже если мама будет смотреть это интервью, она услышит это в первый раз".

Лиза Василенко
Лиза Василенко
Фото: instagram.com/elizabethvasilenko/

Позже девушка смогла вырваться и голышом выбежала на улицу, где ее подобрал таксист и бесплатно довез до квартиры, в которой она жила.

"В этот момент я стояла и думала, что моя жизнь закончилась. Подъезжает такси, водитель "не нашей" национальности. Он сказал: "Я все понимаю. Просто скажи, куда тебя довезти, я довезу, лишь бы ты была цела". Тогда я ох*рела, что есть люди еще хорошие", – поделилась Лиза.

Напомним, Деми Ловато призналась, что потеряла девственность в результате изнасилования.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Жерара Депардье обвинили в изнасиловании Сальма Хайек о съемках секс-сцены с Бандерасом: "Мне было так стыдно, что я плакала" Автор знаменитых книг о Гарри Поттере призналась в изнасиловании: "На меня напали, когда я была уязвима"
актриса изнасилование Лиза Василенко
Реклама

Новости партнеров

Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской

Популярные статьи

Сегодня, 12:47Фаново

Лучшие розыгрыши на 1 апреля в переписке и по телефону: большая подборка шуток

Сегодня, 11:45Звездно

7 первоапрельских комедийных фильмов, которые заставят вас хохотать

Сегодня, 10:18Вкусно

Католическая Пасха-2021: 5 рецептов праздничных блюд

Сегодня, 09:31Звездно

MONATIK – 35: самые популярные запросы о топовом артисте

Сегодня, 06:10Events

Прикольные открытки с 1 апреля: отправляйте знакомым и друзьям

Сегодня, 05:00Events

1 апреля: прикольные картинки и шуточные поздравления в День смеха

Вчера, 20:07Звездно

Орбакайте поделилась редким фото Пугачевой с детьми и внуками

Вчера, 13:23Фаново

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Вчера, 10:35Вкусно

Блюда католической Пасхи: что готовят на праздник

30 мартаEvents

Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

30 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 30 марта для всех знаков зодиака: Рыбы, настал ваш день!

30 мартаEvents

30 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

29 мартаEvents

Как из ненужных вещей сделать клумбы для цветов: 5 прикольных идей с фото

29 мартаЗвездно

Заведующий "Вовчиць": как Олег Винник стал преподавателем и чему учит студентов

29 мартаЗвездно

"Пошла по стопам президента": Оля Полякова разозлилась на участника шоу "Маска" и сломала карандаш

29 мартаФаново

День смеха: откуда появился праздник и какую историю имеет 1 апреля

Новости партнеров

Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Украинская певица откровенно рассказала об изменах экс-мужа
Украинская певица откровенно рассказала об изменах экс-мужа
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
Апетитна капустяна запіканка: як приготувати смачну страву
Апетитна капустяна запіканка: як приготувати смачну страву
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять