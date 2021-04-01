Звезда Школы Лиза Василенко об эскорте и изнасиловании в 17 лет: Мама услышит это в первый раз

Актриса призналась, как пережила изнасилование в Москве

Блогер и звезда сериала "Школа" Елизавета Василенко рассказала о себе шокирующую историю, о которой не знают даже ее родители – девушка случайно попала в эскорт в Москве и была изнасилована.

До того, как она стала популярной, Лиза была моделью и работала в Корее. Тогда девушке еще даже не исполнилось 18 лет.

На тот момент у Лизы был парень-тиран, который был против того, чтобы она уезжала так далеко – он запретил девушке ехать в Корею и посоветовал найти "что-то поближе". После этого Лиза решила поехать в Москву. Родителям она сказала, что едет к подруге. Нашла в соцсети группу, где набирали девушек в якобы модельное агентство.

Лиза Василенко Фото: instagram.com/elizabethvasilenko

"Я тогда не знала вообще, что такое эскорт", – вспомнила Лиза в интервью YouTube-каналу "Пушка".

По словам актрисы, в Москве ее подселили к другой девушке, которая была ее покровительницей. Однажды она даже отправила Лизу на свидание ко взрослому состоятельному мужчине. Василенко тогда удалось избежать неприятных последствий из-за того, что ее внешний вид не понравился "папику".

Спустя некоторое время девушка, у которой жила Лиза, пригласила ее на празднование своего дня рождения, где будущей звезде "Школы" подсыпали в алкоголь неизвестные вещества.

"Меня изнасиловали, без продолжения – он не успел ничего закончить. Я помню, что он сверху. Огромный, а я не могу вылезти, – вспоминает Лиза, признавшись, что даже родители не знают эту историю, – Даже если мама будет смотреть это интервью, она услышит это в первый раз".

Лиза Василенко Фото: instagram.com/elizabethvasilenko/

Позже девушка смогла вырваться и голышом выбежала на улицу, где ее подобрал таксист и бесплатно довез до квартиры, в которой она жила.

"В этот момент я стояла и думала, что моя жизнь закончилась. Подъезжает такси, водитель "не нашей" национальности. Он сказал: "Я все понимаю. Просто скажи, куда тебя довезти, я довезу, лишь бы ты была цела". Тогда я ох*рела, что есть люди еще хорошие", – поделилась Лиза.

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