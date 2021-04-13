Зашли только переодеться: россиянин отрицает причастность к "голой" фотосессии в Дубае

Как заявили в компании Involta, основателем которой является Алексей Концов, его ложно обвинили в организации неприличной фотосессии

Основатель международной компании Involta Алексей Концов, которого арестовали в Дубае из-за возможной причастности к скандальной фотосессии обнаженных девушек на балконе, отрицает все обвинения – они поднялись в квартиру для того, чтобы переодеться.

На это ушло якобы только полчаса, говорится в заявлении компании Involta в Instagram.

Алексей Концов и модели в Дубае, фото: "Сегодня"

"Девушки на фото — близкие подруги Виталия Гречина, с которыми он путешествовал и раньше. В тот день они отдыхали с Виталием в бассейне дома, в котором жил Алексей. С ними был фотограф Александр Тен", – говорится в сообщении.

В компании заявили, что Концова "ложно" обвинили в нарушении норм общественной морали и организации неприличной фотосессии.

"На видео, сделанном из соседнего здания, видно, что именно Александр Тен, а не Алексей Концов, фотографирует девушек на балконе. Присутствие Александра Тена подтверждается документами полиции. Александр Тен объявлен в розыск в Дубае по этому делу", – отметили в компании.

В то же время 23-летняя украинская модель Ирина Сотуленко заявила, что отказывалась выходить на балкон, на котором проходила фотосессия. По словам Ирины, она понимала, что съемка проходит в мусульманской стране со строгими законами, и догадывалась, что девушек могут оштрафовать или даже посадить в тюрьму.

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