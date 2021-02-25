Что подарить на 8 Марта каждому знаку зодиака

Зная подсказки астрологов, будет легче угадать с презентом любимой женщине

До Международного женского дня осталось всего две недели, а это значит, что самое время подумать о подарках любимым женщинам. Если вы как раз в поисках, звезды дают вам подсказку, что выбрать девушке, маме, жене, бабушке, подруге или дочке на 8 Марта согласно их знаку зодиака.

Овен

Дорогие украшения, одежда, кожаные аксессуары – это то, что любят представительницы этого знака зодиака. И не забывайте про упаковку — она, как и сам подарок, должна создавать wow-эффект.

Телец

Представительницы этого знака зодиака любят все броское, красивое и то, что можно оставить на память. Выберите что-то для дома, чтобы создать уют и комфорт, а еще – чтобы она могла любоваться этим постоянно и вспоминать о вас.

Близнецы

Они любят, когда их удивляют, поэтому подарок не должен повторяться. Это должно быть что-то новое, уникальное и оригинальное. Если гаджет, то последней модели и с гравировкой, если украшения, то эксклюзивные – на заказ. Но все же главное – не цена, а эффект, который этот подарок произведет.

Рак

Романтичные и мечтательные Раки будут в восторге от того подарка, который можно хранить, которым можно любоваться и который подпитывает положительные эмоции. Соберите ваши лучшие снимки вместе, распечатайте и создайте альбом. Поверьте, это будет эмоционально!

Лев

Практичные представительницы этого знака зодиака любят все красивое и качественное. Поэтому смело дарите им сертификат в салон красоты или их любимый магазин, чтобы обновили весенний гардероб. А когда будете преподносить свой подарок – обязательно говорите приятные слова, пожелания, комплименты, и львицы растают тотчас.

Дева

Представительницы этого знака зодиака очень серьезно подходят к презентам, поэтому лучше сразу уточнить, что бы Дева хотела получить в качестве подарка. А если узнать не получилось – дарите что-то практичное и полезное: к примеру, букет цветов сразу с роскошной вазой и запиской "Обещаю регулярно наполнять эту вазу цветами".

Весы

Любительницы сюрпризов, неожиданностей и приятностей. Причем радовать их лучше на протяжении всего дня, а не только утром. И самое интересное, что женщинам-Весам важен не так подарок, как внимание. Так подарите же его – кофе в постель, поход в любимый ресторан вечером и прогулка по ночному городу. Или романтическое свидание в чанах! Включите в себе романтика!

Скорпион

Представительницы этого знака зодиака просто обожают необычные подарки. Подарите сертификат на впечатления, а она уже пусть выбирает – покататься на лошадках, немного экстрима в аэротрубе или релакс на гончарстве.

Стрелец

Представительницы этого знака зодиака любят дорогие и статусные подарки. Поездка в теплые края, брендовая сумка или красивое кольцо с бриллиантом станут идеальным вариантом. Придется немного раскошелиться!

Козерог

Эти женщины любят практичные подарки, которыми можно не просто любоваться, а еще и постоянно использовать их. Подарите электронную книгу нового формата, подписку на Netflix, пару наушников, и вы всегда будете в ее сердце.

Водолей

Эти женщины нетребовательны и умеют радоваться даже самым простым подаркам. Но внимание для них бесценно! Устройте квест, где она найдет билеты в кино на утренний сеанс, приглашение в ресторан на обед и романтический сюрприз на вечер. Она точно будет в восторге!

Рыбы

Представительницы этого знака зодиака постоянно чего-то хотят, поэтому угодить им бывает непросто. Лучшим решением будет спросить, чего им хочется. А если не получится, то подберите красивое и дорогое украшение, которое точно не оставит ее равнодушной.

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Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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