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Готовимся к 8 Марта: как сделать идеальную прическу в домашних условиях

Сегодня, 17:14

Рассказываем, какие прически можно сделать

8 Марта каждой девушке, женщине хочется выглядеть особенно красиво. В преддверии праздника редакция Сегодня.Lifestyle решила подобрать для вас легкие, модные и женственные прически, которые можно повторить в домашних условиях.

Длинные волосы: пучок, коса и локоны

Обладательницам длинных волос доступна масса вариантов, как сделать прическу в домашних условиях праздничной и при этом стильной и легкой.

Пучок. Гладкий на макушке (типичный офисный вариант) можно украсить к празднику аксессуарами, дополнить плетением или слегка "растрепать" для эффекта легкой небрежности – и вот праздничная прическа готова. Можно идти блистать на празднике женственности и красоты.

Как сделать пучок: видео

"Ракушка" и ее варианты: еще одна классика, которая также может с легкостью выполнять роль и офисной, и вечерней прически. К тому же делается просто и смотрится очень изысканно. Главное – хорошо зафиксировать шпильками и спреем для волос.

Как сделать прическу "ракушку": видео

Beauty-урок от мастера по волосам Анастасии Золотой – смотреть видео:

Простая прическа в домашних условиях – видео

Коса. Тут целое поле для деятельности, поскольку самые разнообразные косы и плетения сейчас в тренде, прически из кос популярны и на 8 Марта, и на весь сезон. Рыбий хвост, французская коса, сочетание разных видов плетения, узоры из кос на голове, косы с аккуратно выпущенными или нарочито небрежными прядями, плетение в сочетании с конским хвостом или с локонами – вариантов много!

Как заплести объемную косу: видео

Романтичные локоны. Струящиеся игривые локоны всегда были самой женственной прической. Удачнее всего они смотрятся на длинных волосах, но и среднюю длину тоже преображают и освежают образ. В тренде – максимально естественные локоны, даже слегка растрепанные (эффект достигается накручиванием на плойку крупного диаметра и использованием спреев для объема и лаков для волос).

Как сделать локоны: видео

Также популярны прически "водопад" (сочетание плетения вверху головы и локонов по всей длине), пучки на затылке и плетения или жгуты в верхней части головы в сочетании с распущенными волосами по всей длине.

Как сделать прическу "водопад": видео

Средние и короткие волосы: плетения, жгуты и невидимки

На средних волосах эффектно смотрится все то же, что и на длинных, за исключением, пожалуй, причесок типа "ракушка", хвостов и сложных плетений. Зато отлично смотрятся различные жгуты, косы, красивые заколки и аксессуары: диадемы, гребни, ободки, искусственные цветы, ленты, платки, шпильки, стразы. Аксессуары всегда придают торжественности образу.

Простые прически на короткие волосы: видео

Ранее мы рассказывали, какой маникюр можно сделать к 8 марта.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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