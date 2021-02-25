Що подарувати на 8 Березня кожному знаку зодіаку

Знаючи підказки астрологів, буде легше вгадати з подарунком коханій жінці

До Міжнародного жіночого дня залишилося всього два тижні, а це значить, що саме час поміркувати про подарунки коханим жінкам. Якщо ви саме в пошуках, зірки дають вам підказку, що вибрати дівчині, мамі, дружині, бабусі, подрузі або доньці на 8 Березня згідно з їхнім знаком зодіаку.

Овен

Дорогі прикраси, одяг, шкіряні аксесуари – це те, що люблять представниці цього знака зодіаку. І не забувайте про паковання – воно, як і сам подарунок, має створювати wow-ефект.

Телець

Представниці цього знаку зодіаку люблять все помітне, красиве і те, що можна залишити на пам'ять. Виберіть щось для оселі, щоб створити затишок і комфорт, а ще – щоб вона могла милуватися цим постійно і згадувати про вас.

Близнята

Вони люблять, коли їх дивують, тому подарунок не має повторюватися. Треба, щоб це було щось нове, унікальне й оригінальне. Якщо гаджет, то останньої моделі і з гравіюванням, якщо прикраси, то ексклюзивні – на замовлення. Але таки головне – не ціна, а ефект, який цей подарунок справить.

Рак

Романтичні і замріяні Раки будуть у захваті від того подарунка, який можна зберігати, яким можна милуватися і який підживлює позитивні емоції. Зберіть ваші найкращі знімки разом, роздрукуйте і створіть альбом. Повірте, це буде емоційно!

Лев

Практичні представниці цього знака зодіаку люблять все гарне і якісне. Тому сміливо даруйте їм сертифікат у салон краси або їхній улюблений магазин, щоб оновили весняний гардероб. А коли будете дарувати – обов'язково говоріть приємні слова, побажання, компліменти, і левиці розтануть негайно.

Діва

Представниці цього знака зодіаку дуже серйозно підходять до презентів, тому краще відразу уточнити, що б Діва хотіла отримати в подарунок. А якщо дізнатися не вийшло – даруйте щось практичне і корисне: наприклад, букет квітів відразу з розкішною вазою і запискою "Обіцяю регулярно наповнювати цю вазу квітами".

Терези

Любительки сюрпризів, несподіванок і приємностей. Причому тішити їх краще протягом усього дня, а не тільки вранці. І найцікавіше, що жінкам-Терезам важливий не так подарунок, як увага. Тож подаруйте його – каву в ліжко, похід в улюблений ресторан ввечері й прогулянка нічним містом. Або романтичне побачення в чанах! Ввімкніть у собі романтика!

Скорпіон

Представниці цього знаку зодіаку просто обожнюють незвичайні подарунки. Подаруйте сертифікат на враження, а вона вже нехай вибирає – покататися на конях, трохи екстриму в аеротрубі чи релакс на гончарстві.

Стрілець

Представниці цього знаку зодіаку люблять дорогі й статусні подарунки. Поїздка в теплі краї, брендова сумка або красива каблучка з діамантом стануть ідеальним варіантом. Доведеться трохи розщедритися!

Козоріг

Ці жінки люблять практичні подарунки, якими можна не просто милуватися, а ще й постійно використовувати їх. Подаруйте електронну книгу нового формату, підписку на Netflix, пару навушників, і ви завжди будете в її серці.

Водолій

Ці жінки невибагливі і вміють радіти навіть найпростішим подарункам. Але увага для них безцінна! Влаштуйте квест, де вона знайде квитки в кіно на ранковий сеанс, запрошення в ресторан на обід і романтичний сюрприз на вечір. Вона точно буде в захваті!

Риби

Представниці цього знаку зодіаку постійно чогось хочуть, тому догодити їм буває непросто. Найкращим рішенням буде запитати, чого їм хочеться. А якщо не вийде, то підберіть гарну і дорогу прикрасу, яка точно не залишить її байдужою.

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