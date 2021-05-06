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Коктейль – вау! Объясняем популярность "Негрони" и при чем здесь Эрнест Хемингуэй

Сегодня, 19:50

Рецептура с характером имеет неожиданный исторический бэкграунд

Недавно вы узнали интересные факты о "Космополитене", который обожает Кэрри Брэдшоу . История и популяризация которого прошли через геев, одноименный журнал и легендарный сериал "Секс и город". А сегодня мы расскажем интересные факты о "Негрони"! Кто изобрел случайно коктейль, как его пьют итальянцы и при чем здесь Эрнест Хемингуэй и его роман – узнайте в статье.

Апгрейднули "Американо" – изобрели "Негрони"

"Все новое – это хорошо забытое старое", – помните эту известную цитату? Она здесь в тему! Ибо "Негрони" создали из коктейля "Американо", а изменили только один ингредиент. В 1919 году в Caffe Casoni Флоренции граф Камилло Негрони попросил бармена Форска Скарселли сделать крепче его любимый американо алкогольного формата. И вместо газированной воды добавить порцию джина!

Словом, одним ингредиентом изобрел легендарный коктейль, который остался культовым до сих пор. И не без инициативы бармена – он изменил один слайс лимонной цедры, которой украшал коктейль "Американо" на апельсиновую, чтобы выделить интерпретацию. Из-за таких случайностей человечество наслаждается "Негрони". Удивлены?

Эрнест Хемингуэй – любитель "Негрони"

Известный американский писатель Эрнест Хемингуэй был ценителем напитка с историей – "Негрони". Автор даже вспомнил о коктейле в своей книге "За рекой, в тени деревьев" 1950 года. На странице романа найдете строки: "Они пили "Негрони ", сочетание двух сладких вермутов и сельтерской воды". Заметим, что по перечисленной рецептуре напиток похож больше на "Американо".

"Негрони" имеет "свою" неделю в году

Популярные коктейли имеют дату своего дня рождения, а у "Негрони" точной нет. Но известный коктейль не обделили вниманием, потому что ему посвятили всю неделю – Negroni Week. И каждый год рестораторы и владельцы баров мира проводят неделю "Негрони" с 2013 года. В чем прикол? Бармены в течение семи дней готовят популярный напиток и вырученные средства за коктейль отдают на благотворительность.

В 2021 году "особый" период состоится 13-19 сентября. Заметьте, и обязательно выпейте бокал коктейля думая о вашем благотворительном взносе. Потому что в Украине также пользуется популярностью Negroni Week, где бармены удивят вас интерпретациями "Негрони", а вы внесете свою лепту.

"Негрони" в 2019 году исполнилось 100 лет

В 2019 году барные сообщества и любители "Негрони" праздновали особый год напитка! К тому времени ему было 100 лет. В этом году ему исполнилось 102, поэтому можете отпраздновать его день рождение на выходных.

"Негрони" – серьезный конкурент аперитива "Апероль Шприц"

В "Негрони" отсутствует козырь эстетической подачи, как в "Апероль Шприц", но его не перестают называть королем среди коктейлей. В Италии люди эти два напитка употребляют в качестве аперитива, чтобы нагулять аппетит. Но "Негрони" все же заказывают те, кто хочет выпить любимый коктейль Камилла Негрони. Стартом с 1919 года он и набрал популярность из-за его креатора, потому итальянцам было интересно, что за коктейль пьет граф.

Недавно мы рассказали, как готовить коктейли с вином на вечеринках.

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