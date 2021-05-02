Вкусные коктейли с вином для вечеринок на майские праздники (рецепты)
Так, вино употреблять можно не только "чистым"
О вине в рубрике No Stres вы слышали немало! Как выбирать "тихое" вино, какая правильная последовательность профессиональной дегустации и об инстайтах, которые помогут не прогадать в супермаркете с игристым вы уже знаете. Сегодня не отходим от темы и подготовили самые вкусные рецепты коктейлей с вином. Они легки в приготовлении, понятны по вкусу и в то же время оригинальные. Их оценят все на вашей вечеринке!
Думали, что сочетание вина и Coca-Cola – это что-то из рода фантастики? Хм, возможно и так. Но мы предлагаем приготовить коктейль на основе этих ингредиентов и по вкусу узнать, какая же она, фантастика. И заметьте, что лучший сорт винограда вина для этого коктейля – каберне, или пино нуар.
Ингредиенты
- 120 мл красного вина;
- 120 мл Coca-Cola;
- 1 слайс лимона для гарнира;
- Лед.
Способ приготовления
- Наполните бокал льдом и налейте вино и Coca-Cola;
- Смешайте и налейте в охлажденный бокал смесь;
- Украсьте лимоном.
Недавно мы писали об оригинальных рецептах коктейля "Апероль Шприц" . Но туда не попал сегодняшний вариант с добавлением красного вина. Как вам такая интерпретация? Рекомендуем приготовить!
Ингредиенты
- 120 мл охлажденного белого / розового вина;
- 60 мл минеральной воды;
- Лед.
Способ приготовления
- Добавьте в бокал лед, вино и минеральную воду;
- Перемешайте;
- Подавайте и наслаждайтесь коктейлем.
Ох, коктейль "Мимоза" – классика, ценители апельсинового фреша поймут. Потому добавив сок и игристое, вы получите готовый коктейль. Но запишите все же рецептуру и способ приготовления.
Ингредиенты
- 120 мл охлажденного белого игристого;
- 120 мл апельсинового сока (без мякоти)
- 1 кусок апельсина для гарнира.
Способ приготовления
- Наполните бокал игристым и добавьте апельсиновый сок;
- Украсьте 1 слайсом апельсина.
Это вариант коктейля из микса двух вариаций вина, который освежает. Идеальный для лета и весны! Предлагаем выбирать "тихое" розе и игристое белое вино для приготовления. Попробуйте! В дальнейшем можете чередовать различные сорта винограда.
Ингредиенты
- 90 мл свежего лимонада;
- 60 мл розового вина;
- 30 мл игристого вина.
Способ приготовления
- Смешайте все ингредиенты;
- В отдельный бокал добавьте льда и вылейте полученную смесь;
- Снова перемешать и подавайте.
Последний коктейль в подборке понравится поклонникам крепких напитков, так как здесь есть бурбон. Вино в свою очередь добавляет кислотности, а бурбон "открывается" по-другому. Любители виски, вы его не узнаете!
Ингредиенты
- 60 мл бурбона;
- 30 мл лимонного сока
- 15 мл сиропа;
- 30 мл красного сухого вина.
Способ приготовления
- В шейкер со льдом добавьте бурбон, сок лимона и сироп;
- Встряхните и вылейте в бокал со льдом;
- Добавьте вино и наслаждайтесь.
Недавно мы рассказали, как правильно пить, чтобы обойти похмелья на праздники.
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