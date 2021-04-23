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Самые вкусные вариации! 5 коктейлей с коньяком для скучных выходных в карантин

Сегодня, 21:44

Для ценителей напитка, которым надоело классическое сочетание с кока-колой

Недавно мы рассказывали об этикете питья коньяка и как его правильно выбирать. Сегодня тоже не обойдется без этого напитка! Делимся с вами 5 вкусными коктейльными вариантами с коньяком, которые вы захотите попробовать. Выбирайте один из них для приготовления на этих выходных, или же все сразу, если планируете вечеринку.

"Французская связь"

Простой, но вкусный рецепт для истинных поклонников коньяка. Но только от вас зависит, каким будет вкус коктейля: если выберете "опытные" коньяки, то получите выразительный вкус древесины, если "молодые", то ноты фруктов.

"Французская связь"
"Французская связь"
Фото: Pexels

Ингредиенты

  1. 30 мл коньяка;
  2. 30 мл ликера "Амаретто".

Способ приготовления

  1. Наполните стакан льдом (идеально подойдет глыба, которая держит температуру, но с минимальным добавлением воды);
  2. Добавьте коньяк и "Амаретто" и смешайте.

"Стингер"

Еще один коктейль с коньяком, но здесь изюминка – белый дижестив "Крем де Мент" из мятным вкусом. На рынке есть еще зеленый цвет, но рекомендуют исключительно белый.

"Стингер"
"Стингер"
Фото: Pexels

Ингредиенты

  1. 60 мл коньяка;
  2. 30 мл белого "Крема де менте".

Способ приготовления

  1. Добавьте ингредиенты в стакан со льдом;
  2. Перемешайте до полного охлаждения;
  3. Процедите смесь в бокал со льдом.

Если хотите немного минимизировать резкость коньяка – увеличьте количество дижестив.

"Болтун"

Этот коктейль понравится любителям фруктовых сочетаний. Потому что здесь есть банан и вишневый ликер! Вкус интересный и не резкий, если сравнить с "чистым" питьем коньяка.

Ингредиенты

  1. 1/2 банана;
  2. 50 мл коньяка;
  3. 25 мл вишневого ликера.

Способ приготовления

  1. Все ингредиенты смешайте в блендере;
  2. Полученную смесь перелейте в бокал.

"Вишневое молоко"

Попробовать данный вариант коктейля не все согласятся. Потому рецептура действительно нетипичная, ведь молоко в сочетании с коньяком сложно представить. Но кто пробовал, то уверяет, что стоит хотя бы раз продегустировать.

Ингредиенты

  1. 40 мл коньяка;
  2. 20 мл вишневого сока
  3. 40 мл молока.

Способ приготовления

  1. Смешайте коньяк и сок;
  2. Перелейте полученную смесь в бокал и добавьте холодное молоко;
  3. Пейте через соломинку.

"Шампанский микс"

Вангуем, что шампанское вы не ожидали увидеть в подборке коктейлей с коньяком. Но даже с напитком, который имеет 40% оборотов можно совместить игристое. Кстати говоря, как правильно выбирать игристое мы рассказали в прошлой статье.

Коктейль с шампанским
Коктейль с шампанским
Фото: Pexels

Ингредиенты

  1. 60 мл коньяка;
  2. 120 мл ананасового сока
  3. 20 мл шампанского;
  4. Лед.

Способ приготовления

  1. Совместите коньяк, ананасовый сок и лед и смешайте;
  2. Перелейте в бокал для шампанского и долейте до самого верха игристое.

Недавно мы рассказали об алкогольных предпочтениях королевы Елизаветы II и принца Филиппа .

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