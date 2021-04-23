Самые вкусные вариации! 5 коктейлей с коньяком для скучных выходных в карантин

Для ценителей напитка, которым надоело классическое сочетание с кока-колой

Недавно мы рассказывали об этикете питья коньяка и как его правильно выбирать. Сегодня тоже не обойдется без этого напитка! Делимся с вами 5 вкусными коктейльными вариантами с коньяком, которые вы захотите попробовать. Выбирайте один из них для приготовления на этих выходных, или же все сразу, если планируете вечеринку.

Простой, но вкусный рецепт для истинных поклонников коньяка. Но только от вас зависит, каким будет вкус коктейля: если выберете "опытные" коньяки, то получите выразительный вкус древесины, если "молодые", то ноты фруктов.

"Французская связь" Фото: Pexels

Ингредиенты

30 мл коньяка; 30 мл ликера "Амаретто".

Способ приготовления

Наполните стакан льдом (идеально подойдет глыба, которая держит температуру, но с минимальным добавлением воды); Добавьте коньяк и "Амаретто" и смешайте.

Еще один коктейль с коньяком, но здесь изюминка – белый дижестив "Крем де Мент" из мятным вкусом. На рынке есть еще зеленый цвет, но рекомендуют исключительно белый.

"Стингер" Фото: Pexels

Ингредиенты

60 мл коньяка; 30 мл белого "Крема де менте".

Способ приготовления

Добавьте ингредиенты в стакан со льдом; Перемешайте до полного охлаждения; Процедите смесь в бокал со льдом.

Если хотите немного минимизировать резкость коньяка – увеличьте количество дижестив.

Этот коктейль понравится любителям фруктовых сочетаний. Потому что здесь есть банан и вишневый ликер! Вкус интересный и не резкий, если сравнить с "чистым" питьем коньяка.

Ингредиенты

1/2 банана; 50 мл коньяка; 25 мл вишневого ликера.

Способ приготовления

Все ингредиенты смешайте в блендере; Полученную смесь перелейте в бокал.

Попробовать данный вариант коктейля не все согласятся. Потому рецептура действительно нетипичная, ведь молоко в сочетании с коньяком сложно представить. Но кто пробовал, то уверяет, что стоит хотя бы раз продегустировать.

Ингредиенты

40 мл коньяка; 20 мл вишневого сока 40 мл молока.

Способ приготовления

Смешайте коньяк и сок; Перелейте полученную смесь в бокал и добавьте холодное молоко; Пейте через соломинку.

Вангуем, что шампанское вы не ожидали увидеть в подборке коктейлей с коньяком. Но даже с напитком, который имеет 40% оборотов можно совместить игристое. Кстати говоря, как правильно выбирать игристое мы рассказали в прошлой статье.

Коктейль с шампанским Фото: Pexels

Ингредиенты

60 мл коньяка; 120 мл ананасового сока 20 мл шампанского; Лед.

Способ приготовления

Совместите коньяк, ананасовый сок и лед и смешайте; Перелейте в бокал для шампанского и долейте до самого верха игристое.

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