Коктейль – вау! Пояснюємо популярність "Негроні" і до чого тут Ернест Хемінгуей
Рецептура з характером має неочікуваний історичний бекграунд
Нещодавно ви дізналися цікаві факти про "Космополітен", який обожнює Керрі Бредшоу. Історія та популяризація якого пройшли через геїв, однойменний журнал та легендарний серіал "Секс і місто". А сьогодні ми розповімо цікаві факти про "Негроні"! Хто винайшов випадково коктейль, як його п'ють італійці і до чого тут Ернест Хемінгуей і його роман – дізнайтеся у статті.
"Все нове – це добре забуте старе", – пам'ятаєте цю відому цитату? Вона тут в тему! Бо "Негроні" створили з коктейлю "Американо" і змінили лише один інгредієнт. У 1919 році у Caffe Casoni Флоренції граф Камілло Негроні попросив бармена Форско Скарселлі зробити міцнішим його улюблений американо алкогольного формату. І замість газованої води додати порцію джину!
Словом, одним інгредієнтом започаткував легендарний коктейль, який залишився культовим досі. І не без ініціативи бармена, який змінив один слайс лимонної цедри, якою прикрашав коктейль "Американо" на апельсинову, щоб виокремити інтерпретацію. І через такі випадковості людство насолоджується "Негроні". Здивовані?
Відомий американський письменник Ернест Хемінгуей був поціновувачем напою з історією – "Негроні". Автор навіть згадав про коктейль у своїй книзі "За річкою, у затінку дерев" 1950 року. На сторінці роману знайдете рядки: "Вони пили "Негроні", поєднання двох солодких вермутів та сельтерської води". Зауважимо, що за переліченою рецептурою напій схожий більше до "Американо".
Популярні коктейлі мають дату свого дня народження, а у "Негроні" точної немає. Але відомий коктейль не обділили увагою, бо йому присвятили весь тиждень – Negroni Week. І щороку ресторатори та власники барів світу проводять тиждень "Негроні" з 2013 року. В чому прикол? Бармени протягом семи днів готують популярний напій і виручені кошти за коктейль віддають на благодійність.
У 2021 році цей "особливий" період припадає на 13-19 вересня. Зауважте, і обов'язково випийте келих коктейлю з думкою про ваш благодійний внесок. Бо в Україні також користується популярністю Negroni Week, де бармени здивують вас інтерпретаціями "Негроні", а ви внесете свою лепту.
У 2019 році барні спільноти та любителі "Негроні" святкували особливий рік напою! На той час йому було 100 років. Цьогоріч йому виповнилося 102, тож можете відсвяткувати його день народження на вихідних.
У "Негроні" відсутній козир естетичної подачі, як в "Апероль Шприц", але його не перестають називати королем серед коктейлів. І в Італії люди цих два напої вживають у якості аперитиву, щоб нагуляти апетит. Але "Негроні" все ж замовляють ті, хто хоче випити улюблений коктейль Камілла Негроні. Стартом з 1919 року він і набрав популярності через його креатора, бо італійцям було цікаво, ж за коктейль п'є граф.
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