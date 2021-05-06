Коктейль – вау! Пояснюємо популярність "Негроні" і до чого тут Ернест Хемінгуей

Рецептура з характером має неочікуваний історичний бекграунд

Нещодавно ви дізналися цікаві факти про "Космополітен", який обожнює Керрі Бредшоу. Історія та популяризація якого пройшли через геїв, однойменний журнал та легендарний серіал "Секс і місто". А сьогодні ми розповімо цікаві факти про "Негроні"! Хто винайшов випадково коктейль, як його п'ють італійці і до чого тут Ернест Хемінгуей і його роман – дізнайтеся у статті.

Апгрейднули "Американо" – винайшли "Негроні"

"Все нове – це добре забуте старе", – пам'ятаєте цю відому цитату? Вона тут в тему! Бо "Негроні" створили з коктейлю "Американо" і змінили лише один інгредієнт. У 1919 році у Caffe Casoni Флоренції граф Камілло Негроні попросив бармена Форско Скарселлі зробити міцнішим його улюблений американо алкогольного формату. І замість газованої води додати порцію джину!

Словом, одним інгредієнтом започаткував легендарний коктейль, який залишився культовим досі. І не без ініціативи бармена, який змінив один слайс лимонної цедри, якою прикрашав коктейль "Американо" на апельсинову, щоб виокремити інтерпретацію. І через такі випадковості людство насолоджується "Негроні". Здивовані?

Ернест Хемінгуей – любитель "Негроні"

Відомий американський письменник Ернест Хемінгуей був поціновувачем напою з історією – "Негроні". Автор навіть згадав про коктейль у своїй книзі "За річкою, у затінку дерев" 1950 року. На сторінці роману знайдете рядки: "Вони пили "Негроні", поєднання двох солодких вермутів та сельтерської води". Зауважимо, що за переліченою рецептурою напій схожий більше до "Американо".

"Негроні" має "свій" тиждень в році

Популярні коктейлі мають дату свого дня народження, а у "Негроні" точної немає. Але відомий коктейль не обділили увагою, бо йому присвятили весь тиждень – Negroni Week. І щороку ресторатори та власники барів світу проводять тиждень "Негроні" з 2013 року. В чому прикол? Бармени протягом семи днів готують популярний напій і виручені кошти за коктейль віддають на благодійність.

У 2021 році цей "особливий" період припадає на 13-19 вересня. Зауважте, і обов'язково випийте келих коктейлю з думкою про ваш благодійний внесок. Бо в Україні також користується популярністю Negroni Week, де бармени здивують вас інтерпретаціями "Негроні", а ви внесете свою лепту.

"Негроні" у 2019 році виповнилося 100 років

У 2019 році барні спільноти та любителі "Негроні" святкували особливий рік напою! На той час йому було 100 років. Цьогоріч йому виповнилося 102, тож можете відсвяткувати його день народження на вихідних.

"Негроні" – серйозний конкурент аперитиву "Апероль Шприц"

У "Негроні" відсутній козир естетичної подачі, як в "Апероль Шприц", але його не перестають називати королем серед коктейлів. І в Італії люди цих два напої вживають у якості аперитиву, щоб нагуляти апетит. Але "Негроні" все ж замовляють ті, хто хоче випити улюблений коктейль Камілла Негроні. Стартом з 1919 року він і набрав популярності через його креатора, бо італійцям було цікаво, ж за коктейль п'є граф.

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