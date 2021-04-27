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Дебютное место США получила за выпитые 33 миллиона гектолитров, а на последней строчке Австралия с цифрами 5,7 миллиона гектолитров

Сегодня, 08:20

Дебютное место США получила за выпитые 33 миллиона гектолитров, а на последней строчке Австралия с цифрами 5,7 миллиона гектолитров

Международная организация виноградарства и виноделия из Франции (OIV) определила ТОП-10 стран, которые больше всего выпили вина в 2020 году. Об этом пишет The Drinks Business .

Вино
Вино
Фото: Pexels

Французская организация OIV, которая занимается техническими и научными аспектами виноградарства и виноделия проанализировала количество выпитого вина в мире. Максимальная цифра выпитого вина – 33 миллиона гектолитров, а минимальная – 5,7 миллиона гектолитров.

В десятку стран-любителей вина вошли:

1. США – 33 миллиона гектолитров;

2. Франция – 24,7 миллиона гектолитров;

3. Италия – 24,5 миллиона гектолитров;

4. Германия – 19,8 миллиона гектолитров;

5. Великобритания – 13,3 миллиона гектолитров;

6. Китай – 12,4 миллиона гектолитров;

7. Россия – 10,3 миллиона гектолитров;

8. Испания – 9,6 миллиона гектолитров;

9. Аргентина – 9,4 миллиона гектолитров;

10. Австралия – 5,7 миллиона гектолитров.

Недавно мы рассказывали, как правильно дегустировать вино дома.

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