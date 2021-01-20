Аперитив и дижестив: что это такое, когда и с чем их подают
Вместе с экспертом по этикету узнаем все тонкости
Существует множество изобретений, прекрасных изобретений, у которых нет автора. Или есть, но несколько. Так случилось с аперитивом и дижестивом. Что касается аперитива, то существует одна из версий: первым его стал практиковать Гиппократ. Мол, он первым начал подавать белое вино, ароматизированное травами, тем, у кого были проблемы с аппетитом. Спустя много веков с появлением вермутов и ликеров в Италии, аперитивы укоренились там. А вот дижестивы были популярны еще в Древнем Риме. Тогда их пили после бурных застолий, чтобы закрепить эффект. Ну и в Средние века во Франции после обедов и ужинов подавали напиток на основе вина, сахара и пряностей. Про все тонкости подачи аперитивов и дижестивов нам рассказала эксперт делового и светского этикета Юлия Юдина.
"Аперитив и дижестив – что это за напитки? Независимо от того, готовите вы многосложный ужин, или незатейливые посиделки с друзьями, аперитив и дижестив помогут лучше почувствовать вкус еды и получить от нее максимум удовольствия. Давайте определимся с предназначением этих напитков".
Аперитив – освежающий напиток перед едой. Его задача – возбудить аппетит, расслабиться, приятно скоротать время в ожидании ужина. Аперитив открывает вечер и если хотите, завязывает ту самую легкую непринужденную беседу.
Выделяют три группы аперитивов:
- одинарные – напиток одного вида, например, шампанское, вермут
- смешанные – коктейли
- комбинированные – несколько разных напитков из первой и/или второй группы
Классический аперитив должен быть:
- несладким
- желательно с горчинкой
- не слишком крепким
- холодным и освежающим
- легким и свежим, с чистым вкусом
Распространённым классическим аперитивом являются – "Кампари" и "Апероль" с горьким цитрусово-травяным вкусом.
Джин и коктейли на его основе с добавлением лимонного сока. Вермут – вино, настоянное на травах и специях. Шампанское, просекко, белое сухое вино, сухой херес, пиво, сидр.
Если аперитив открывает застолье, то дижестив – его завершает. Дижестив предназначен для того, чтобы очистить вкусовые рецепторы и помочь организму переварить пищу. Кроме этого, подача дижестива – отличный способ продлить вечер и пообщаться.
Как подают дижестив
Классический дижестив подают с минимальным сопровождением – некоторыми видами фруктов, или ягод, сигарой, кофе. Дижестив должен быть вкусным, крепким и ароматным, крепче, чем основной напиток ужина, иметь насыщенный и расслабляющий вкус.
Как правило в качестве дижестива подаются:
- коньяк
- арманьяк
- кальвадос
- виски
- сладкий херес
- портвейн
- мадера
- бехеровка
- лимонные, кофейные, вишневые и апельсиновые ликеры
- ликерные коктейли
Выбирая дижестив, руководствуйтесь не только своим вкусом, но и предпочтениями ваших гостей. Найдите свои аперитивы и дижестивы. Пусть ваши ужины и встречи станут еще вкуснее, познавательнее, а музыка общения оставляет длительное приятное послевкусие!
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