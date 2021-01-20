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Аперитив и дижестив: что это такое, когда и с чем их подают

Сегодня, 14:00

Вместе с экспертом по этикету узнаем все тонкости

Существует множество изобретений, прекрасных изобретений, у которых нет автора. Или есть, но несколько. Так случилось с аперитивом и дижестивом. Что касается аперитива, то существует одна из версий: первым его стал практиковать Гиппократ. Мол, он первым начал подавать белое вино, ароматизированное травами, тем, у кого были проблемы с аппетитом. Спустя много веков с появлением вермутов и ликеров в Италии, аперитивы укоренились там. А вот дижестивы были популярны еще в Древнем Риме. Тогда их пили после бурных застолий, чтобы закрепить эффект. Ну и в Средние века во Франции после обедов и ужинов подавали напиток на основе вина, сахара и пряностей. Про все тонкости подачи аперитивов и дижестивов нам рассказала эксперт делового и светского этикета Юлия Юдина.

Фото: Юлия Юдина, эксперт светского и делового этикета

"Аперитив и дижестив – что это за напитки? Независимо от того, готовите вы многосложный ужин, или незатейливые посиделки с друзьями, аперитив и дижестив помогут лучше почувствовать вкус еды и получить от нее максимум удовольствия. Давайте определимся с предназначением этих напитков".

Аперитив

Фото: instagram.com/restaurant_farrini/


Аперитив – освежающий напиток перед едой. Его задача – возбудить аппетит, расслабиться, приятно скоротать время в ожидании ужина. Аперитив открывает вечер и если хотите, завязывает ту самую легкую непринужденную беседу.

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Выделяют три группы аперитивов:

  • одинарные – напиток одного вида, например, шампанское, вермут
  • смешанные – коктейли
  • комбинированные – несколько разных напитков из первой и/или второй группы


Классический аперитив должен быть:

  • несладким
  • желательно с горчинкой
  • не слишком крепким
  • холодным и освежающим
  • легким и свежим, с чистым вкусом


Распространённым классическим аперитивом являются – "Кампари" и "Апероль" с горьким цитрусово-травяным вкусом.
Джин и коктейли на его основе с добавлением лимонного сока. Вермут – вино, настоянное на травах и специях. Шампанское, просекко, белое сухое вино, сухой херес, пиво, сидр.

Дижестив

Фото: instagram.com/spontaneouswinenotes/

Если аперитив открывает застолье, то дижестив – его завершает. Дижестив предназначен для того, чтобы очистить вкусовые рецепторы и помочь организму переварить пищу. Кроме этого, подача дижестива – отличный способ продлить вечер и пообщаться.

Как подают дижестив

Классический дижестив подают с минимальным сопровождением – некоторыми видами фруктов, или ягод, сигарой, кофе. Дижестив должен быть вкусным, крепким и ароматным, крепче, чем основной напиток ужина, иметь насыщенный и расслабляющий вкус.

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Как правило в качестве дижестива подаются:

  • коньяк
  • арманьяк
  • кальвадос
  • виски
  • сладкий херес
  • портвейн
  • мадера
  • бехеровка
  • лимонные, кофейные, вишневые и апельсиновые ликеры
  • ликерные коктейли

Выбирая дижестив, руководствуйтесь не только своим вкусом, но и предпочтениями ваших гостей. Найдите свои аперитивы и дижестивы. Пусть ваши ужины и встречи станут еще вкуснее, познавательнее, а музыка общения оставляет длительное приятное послевкусие!

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