17 лучших виски 2021 – их должны знать ценители напитка

Награды получил Glen Scotia 25 YO, Dewar's и другие

Всемирный конкурс алкогольных напитков в Сан-Франциско (SFWSC) провел анализ мировых брендов виски и определил лучшие единицы. Об этом пишет Forbes .

Алкоголь плохо влияет на мозг Фото: Unsplash

SFWSC – это ежегодный конкурс, который проводится в Сан-Франциско, где судьи мирового уровня определяют лучшие алкогольные бренды виски. Полученные награды конкурса считаются одними из самых престижных в алкокультуре.

Результаты SFWSC 2021:

Лучший виски – Glen Scotia 25 YO.

Лучший купажный шотландский виски – McNair 21 YO Lum Reek от GlenAllachie Distillers Co.

Лучший купажный шотландский виски выдержкой до 15 лет – Dewar's.

Лучший купажный шотландский виски без указанного возраста – Glasgow Blended Scotch от Compass Box.

Односолодовый скотч от лучшего производителя в возрасте до 12 лет – Lagavulin (за их 8-летний односолодовый виски), а награду за односолодовый виски от 13 до 19 лет получил Talisker в 18-летней интерпретации.

Лучший односолодовый шотландский виски в категории от 20 лет и выше – Glen Scotia 25 YO.

Лучший виски в штате Теннесси (США) – 1820 Premium Single Barrel от Uncle Nedest.

Лучший кукурузный виски – Stillhouse, однозерновой – Yama Mizunara Cask и пшеничный – Two Islands Islay Cask Barrel Proof.

Лучший американский купажный виски – High Bank, а место ароматизированного виски получила Ugly Dog по S'mores Kentucky Bourbon.

Фаворитом среди бурбонов стал Sazerac's 1792, а лучший бурбон до 5 лет выдержки – Barrel, место сроком от 6 до 10 лет занял Parker's Heritage Collection от Heaven Hill. А лучший партийный бурбон в возрасте от 11 лет – Blue Run's 14 YO Bourbon.

Лучшими компаниями по изготовлению бурбона назвали Bardstown Bourbon Company и Chateau de la Baude Bourbon.

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