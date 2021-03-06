Как сэкономить на цветах 8 Марта? Мы нашли букет в аренду для селфи за 1000 гривен

Услуга пользуется спросом для селфи

Чтобы сделать эффект счастливой обладательницы 101 розы на 8 Марта, не обязательно иметь любимого, который их подарит, или покупать самостоятельно. Мы нашли услугу аренды букета в Киеве на 15 минут! Правда, стоит это немало. Креаторы магазина объяснили, что увидели спрос среди женщин на идеальную картинку жизни в Instagram, и придумали "букет на час" исключительно для селфи.

А если вам также актуальны подарки (не только цветы), переходите на наш весенний календарь. Там найдете замечательные варианты, как удивить родных и близких.

Букет цветов Фото: Pinterest

Аренду "быстрых" букетов предлагает один из столичных цветочных магазинов. На сайте можно увидеть ассортимент из 4-х букетов, которые можно взять на прокат. Заметьте, цены на букет из орхидей — значительно выше. Но по факту, сдают только 1 букет – 101 розу красного цвета. То ли услуга не пользуется спросом и не оправдала надежд, то ли орхидеи вышли из моды.

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Ассортимент на сайте магазина Фото: скриншот

За аренду 101 розы хотят 1000 гривен за 15 минут. Вам их доставит курьер, за услуги которого надо доплачивать ориентировочно 200 гривен (если доставка в центр Киева). За это время клиентка должна успеть сделать селфи с букетом, а ее довольное лицо на фото будет намекать на популярность среди состоятельных мужчин.

Фото: Pinterest

Букет из 101 розы стоит около 5000 гривен, поэтому заказать в аренду на 15 минут таки дешевле.

Можно ли выбрать другие цветы, если розы не по душе? Нет. Или 101 красную, или покупайте любые другие, но без аренды.

Менеджер цветочного откровенно призналась, что иногда после аренды букеты не всегда "выживают".

"Иногда после аренды я могу букет лишь к трауру отправить", – рассказала менеджер магазина 24h flowers.

Словом, некоторые клиентки умудряются за 15 минут расправиться с букетом в прямом смысле слова. Возможно, эффект бумеранга в Instagram всему виной.

Но одних селфи с букетом недостаточно для создания максимального образа успешной дивы. На одном из сайтов можно также увидеть дополнительные лайфхаки, чтобы 100% вжиться в роль и не попасть в неприятность. Один из них – не приглашать в тот же день друзей, они могут заметить отсутствие букета .

Рекомендации для "быстрых" цветов Фото: скриншот

Кстати, вы можете еще сделать фото с курьером, но со спины. Но такой формат подходит для тех, кто хочет создать полный пакет иллюзий в Instagram.

Ранее мы нашли самый дорогой букет по цене квартиры в Киеве.

Если вы думаете что же надеть 8 Марта — ищите готовые образы здесь.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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