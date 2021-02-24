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Что пьет Елизавета II: алкогольные привычки королевы

Сегодня, 19:58

Спойлер: она еще из тех любителей выпить

Королева Елизавета II — управляющий монарх Великобритании еще с 1953 года. Ей пошел 95-й год и на первый взгляд, кажется, что королева полностью отказалась от алкоголя. А все из-за безупречного вида на светских мероприятиях в пожилом возрасте. Но нет, пьет она немало, и в основном — 40-градусные напитки.

Королева Елизавета II
Королева Елизавета II
Фото: Reuters

Королева любит классический джин вперемешку с дюбонне (сладким аперитивом на основе вина), добавляя к коктейлю еще лед и лимон. Делают ей напиток в таком соотношении: 2 части дюбонне и 1 часть джина. И это ее любимый коктейль, который стал традиционным для королевы, как красные автобусы для Лондона.

Но одним коктейлем из джина в алкогольной карте Елизаветы не обходится. Ее двоюродная сестра Маргарет Роудс утверждала, что королева также любит за обедом выпить "Драй мартини". Но иногда в этот период дня бывает и вино, а сочетает она его со сладким десертом —например, шоколадом.

Ужин Елизавета также иногда дополняет легким алкоголем — сладким немецким вином. Но, конечно, ему не превзойти любимый джин.

Но и это еще не все. Перед сном королева пьет не чай с молоком, как большинство из вас могли подумать. Вечер она часто завершает на шампанской ноте. Это может быть одна из бутылок коллекций королевского ордера — Bollinger, Lanson или King.

Королева Елизавета II
Королева Елизавета II
Фото: Pinterest

Потенциально в королевском баре также могут быть и другие напитки с ордером королевской семьи, например "Бакарди" и "Булмерс". И, конечно, джин "Гордонc".

Так выглядит джин с гербом, которым королевская семья делает пометки на достойных напитках. Поэтому логично, что перечисленные единицы можно увидеть среди "алкогольных любимчиков" королевы Елизаветы.

Джин "Gordon's"
Джин "Gordon's"
Фото: Getty Images

Интересный факт: большинство алкогольных привычек королеве Елизавете II передались от мамы! Она также любила крепкий джин и аперитив дюбонне. К счастью, ее любовь к алкогольной культуры не повлияла негативно на здоровье и умерла она только в 101 год.

Мама королевы Елизаветы
Мама королевы Елизаветы
Фото: Pinterest

Кузина правительницы Маргарет Роудс в одном из интервью приоткрыла занавес: по ее словам, королевские алкогольные предпочтения никогда не менялись.

Теперь и вы знаете, что чай с молоком — это не единственный напиток, который пьет ежедневно Елизавета II.

Ранее мы рассказывали, что нашли в Киеве любимое шампанское Мадонны за 149 тысяч гривен.

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