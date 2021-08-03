Почему со всей Украины съезжаются на гору Тотоху возле Киева (видео)

Хотели бы посетить место, где осуществляются мечты и царит особая энергетика? Life Сегодня расскажет о горе Тотохе, которую считают одной из самых мистических в Украине

Поход в горы – это всегда классная идея. Особенно если вершина, которую вы собираетесь покорить есть мистической и загадочной. Журналисты "Сегодня" посетили Тотоху на Киевщине, и рассказали в чем ее феномен.

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Что известно о горе?

Тотоха находится в 150 км от столицы. Местные называют ее "Пупом земли", а также "Украинским Тибетом". Ведь гора имеет чрезвычайную силу, где можно загадать желание, которое сбудется. А еще Тотоха вошла в список семи самых мистических мест Украины.

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Сложно ли покорить Тотоху и в чем ее особенность?

Нет, ведь эта гора высотой 400 метров, поэтому подъем легкий, но рекомендуют одевать спортивную обувь.

В центре Тотохи расположена ротонда, ради которой приезжают со всей Украины. Там люди загадывают желания, говорят, что они осуществляются, но нужно подождать хотя бы год.

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Люди сюда приезжают подзарядиться, а также загадать желание: найти вторую половинку, переехать, родить ребенка или вылечиться от заболеваний, – говорит энерготерапевт и нумеролог Инна Мамай.

Эксперт советует придерживаться некоторых лайфхаков, чтобы мечта сбылась: рекомендует стать босиком посередине ротонды на землю, загадать желание, а потом продолжать идти к желаемой цели.

Неподалеку Тотохи находится любимое место путешественников!

Туристы, которые планируют посетить Тотоху, сначала отправляются к Богуславскому каньону, который мы недавно исследовали вместе с электрокаром Jaguar.

Его также называют мистическим: одни приезжают туда купаться, а другие – за целебной силой туристической локации. Говорят, что местная вода реки Рось очищает от плохой энергетики, если в ней купаться.

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Мистических "точек" там несколько: сверху над рекой есть камень с углублением, который считают креслом для медитаций.

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Включайте сюжет с места и насладитесь пейзажами с Тотохи, а также историями от туристов

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