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СЬОГОДНІ Lifestyle No Stress

Чому з усієї України з’їжджаються на гору Тотоху біля Києва (відео)

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
3 серпня, 18:08
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Хотіли б відвідати місце, де здійснюються мрії та панує особлива енергетика? Life Сьогодні розповість про гору Тотоху, яку вважають однією з наймістичніших в Україні

Похід в гори – це завжди класна ідея. Особливо, якщо вершина, яку ви збираєтеся підкорити є містичною та загадковою. Журналісти "Сьогодні" відвідали Тотоху на Київщині та розповіли в чому її феномен.

Дивіться також календар лайфхаків від Life Сьогодні, де ми розповіли, як провести останній місяць літа весело та незабутньо.

Що відомо про гору?

Тотоха знаходиться за 150 км від столиці. Місцеві називають її "Пупом землі", а також "Українським Тибетом". Бо гора має надзвичайну силу, де можна загадати бажання, яке здійсниться. А ще Тотоха ввійшла в список семи наймістичніших місць України.

/ Фото: скриншот

Чи складно підкорити Тотоху і в чому її особливість?

Ні, бо гора заввишки 400 метрів, тож підйом легкий, але рекомендують одягати спортивне взуття.

В центрі Тотохи розташована ротонда заради якої приїжджають з усієї України. Там люди загадують бажання, кажуть, що вони здійснюються, але треба почекати хоча б рік.

/ Фото: скриншот

Люди сюди приїжджають підзарядитися, а також загадати бажання: знайти другу половинку, переїхати, народити дитину чи вилікуватися від недуг, – каже енерготерапевт та нумеролог Інна Мамай.

Експерт радить дотримуватися деяких лайфхаків, щоб омріяне збулося: рекомендує стати босоніж на тотоську землю в центрі ротонди, загадати бажання, а опісля продовжувати йти до бажаної мети.

Неподалік Тотохи знаходиться улюблене місце мандрівників!

Туристи, які планують відвідати Тотоху, спершу вирушають до Богуславського каньйону, який ми нещодавно дослідили разом з електрокаром Jaguar.

Його також називають містичним: одні приїжджають туди купатися, а інші – за цілющою силою туристичної локації. Кажуть, що тамтешня вода річки Рось очищає від поганої енергетики, якщо в ній купатися.

/ Фото: скриншот

/ Фото: скриншот

Містичних "точок" там декілька: вгорі над річкою є камінь із заглибиною, який вважають кріслом для медитацій.

/ Фото: скриншот

Вмикайте сюжет з місця та насолодіться пейзажами з Тотохи та історіями від туристів

Нещодавно ми розповіли, чому українці люблять відпочивати в Яремче.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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