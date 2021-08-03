Чому з усієї України з’їжджаються на гору Тотоху біля Києва (відео)

Хотіли б відвідати місце, де здійснюються мрії та панує особлива енергетика? Life Сьогодні розповість про гору Тотоху, яку вважають однією з наймістичніших в Україні

Похід в гори – це завжди класна ідея. Особливо, якщо вершина, яку ви збираєтеся підкорити є містичною та загадковою. Журналісти "Сьогодні" відвідали Тотоху на Київщині та розповіли в чому її феномен.

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Що відомо про гору?

Тотоха знаходиться за 150 км від столиці. Місцеві називають її "Пупом землі", а також "Українським Тибетом". Бо гора має надзвичайну силу, де можна загадати бажання, яке здійсниться. А ще Тотоха ввійшла в список семи наймістичніших місць України.

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Чи складно підкорити Тотоху і в чому її особливість?

Ні, бо гора заввишки 400 метрів, тож підйом легкий, але рекомендують одягати спортивне взуття.

В центрі Тотохи розташована ротонда заради якої приїжджають з усієї України. Там люди загадують бажання, кажуть, що вони здійснюються, але треба почекати хоча б рік.

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Люди сюди приїжджають підзарядитися, а також загадати бажання: знайти другу половинку, переїхати, народити дитину чи вилікуватися від недуг, – каже енерготерапевт та нумеролог Інна Мамай.

Експерт радить дотримуватися деяких лайфхаків, щоб омріяне збулося: рекомендує стати босоніж на тотоську землю в центрі ротонди, загадати бажання, а опісля продовжувати йти до бажаної мети.

Неподалік Тотохи знаходиться улюблене місце мандрівників!

Туристи, які планують відвідати Тотоху, спершу вирушають до Богуславського каньйону, який ми нещодавно дослідили разом з електрокаром Jaguar.

Його також називають містичним: одні приїжджають туди купатися, а інші – за цілющою силою туристичної локації. Кажуть, що тамтешня вода річки Рось очищає від поганої енергетики, якщо в ній купатися.

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Містичних "точок" там декілька: вгорі над річкою є камінь із заглибиною, який вважають кріслом для медитацій.

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Вмикайте сюжет з місця та насолодіться пейзажами з Тотохи та історіями від туристів

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