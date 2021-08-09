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СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Бакота: чем известна, что посмотреть и как доехать

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
9 августа, 10:01
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Собираетесь в затопленную Бакоту, которая стала топ-местом для посещения? Мы расскажем о важнейших пунктах для планирования отдыха. Спойлер: ее еще называют локальной "Атлантидой"
Бакота
Бакота / Фото: Instagram

Бакота – затопленное село на Подолье, возле Каменца-Подольского. Сегодня это место известно своими невероятными видами, тишиной и мистическими легендами. Полстолетия назад сотни семей оставили свои дома и хозяйства. Людей выселили, а село затопили, чтобы построить здесь водохранилище для мощной гидроэлектростанции. На месте села теперь течет Днестр, и территория стала популярной среди туристов.

Большинство путешественников хотят увидеть ее с высоты птичьего полета, потому что зрелище невероятное. К слову, недавно мы рассказали, какие еще локации Украина стоит исследовать с вертолета.

Как доехать до Бакоты?

Надо ехать ориентировочно 50 км на восток от Каменца-Подольского до села Грушка или пгт Старая Ушица. По этой дороге ходят маршрутки от автовокзала. Местные отмечают, что стоит выйти на перекрестке у дороги, ведущей к монастырю, это около 5 км. Если повезет – словите попутку, потому что люди часто туда ездят за водой из источников.

Бакота. Затопленное село
Бакота. Затопленное село / Фото: скриншот

Где жить в Бакоте?

К сожалению, многочисленных отелей и хостелов в Бакоте нет. Вы можете арендовать дом на колесах, разместиться в палатке в кемпинге или же снять номер в одной из гостиниц Каменца-Подольского, а днем приезжать сюда на автобусе или на личном транспорте.

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Однако инфраструктура местности развивается, и с недавних пор на берегу живописного бакотского залива появился парк-отель "Теремки", расположенный в соседнем селе Колодиевка. Здесь удобно отдыхать как с семьей, так и с друзьями. Цены на проживание в коттедже стартуют от 1350 гривен в сутки на двоих, в выходные и праздничные дни – дороже. Туристы арендуют также дома местных в селе Гораевка, куда и переселяли тех людей, чьи дома затопили в Бакоте. Стоимость за сутки – кто сколько даст, потому что туристов здесь любят.

Какой климат в Бакоте?

В Бакоте уникальный микроклимат, потому что скалы и леса защищают побережье Днестра от северных воздушных потоков. Поэтому метеорологи местный климат сравнивают с ялтинским. Живописная природа и теплая погода привлекает туристов с палатками начиная с апреля.

Бакота / Фото: https://www.instagram.com/alya_bass, instagram.com/andrii_brodskyi
Бакота / Фото: https://www.instagram.com/alya_bass, instagram.com/andrii_brodskyi
Бакота / Фото: https://www.instagram.com/alya_bass, instagram.com/andrii_brodskyi
Бакота / Фото: https://www.instagram.com/alya_bass, instagram.com/andrii_brodskyi
Бакота / Фото: https://www.instagram.com/alya_bass, instagram.com/andrii_brodskyi
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Что посмотреть в Бакоте?

Рекомендуем наведаться к старинному монастырю, который находится на высоте около 70 м, на средней террасе склона Белой горы, возвышающейся над Днестром на 130 м. Первое упоминание о монастыре относится к 1362 году, когда литовцы прибыли в Бакоту и увидели монахов в скальных пещерах. Сейчас он служит местом для фото, как и сам курорт!

Но не монастырем единственным, запланируйте поход и к Таинственной горе Курник.

Особого внимания заслуживает высокая каменная скала на берегу Днестра – Курник. Местные жители утверждают, что именно ее описал Пушкин в своей поэме "Руслан и Людмила". Название урочища Курник в Бакоте, вероятно, происходит от сравнения его с местом обитания различных птиц, потому что здесь еще недавно гнездились самые крупные совы – филины. А форма скалы напоминает человеческую голову. Отсюда ее второе название – Каменная голова.

Путешественники также едут в трехуровневую гипсовую пещеру "Атлантиду", которая входит в тройку уникальных подземелий мира. Она находится в 80 километрах от Бакоты.

Экстремальный вход в локальную "Атлантиду"
Экстремальный вход в локальную "Атлантиду" / Фото: скриншот

Туристы, которые хотят исследовать ее изнутри должны проползти сквозь узкие отверстия, отполированные другими открыватели. Затем – пройти сквозь лабиринты. На желающих увидеть украинскую "Атлантиду" также ждет спуск с высоты 4 метров.

И все ради кристаллов, которые находятся в пещере (самые красивые из них расположены сверху). Проводник Юрий Петран отметил, что в пещере без солнечного света человеку может показаться, что прошло несколько часов, а на самом деле – сутки.

Кристаллы в локальной "Атлантиде"
Кристаллы в локальной "Атлантиде" / Фото: скриншот

А где еще можно развлечься?

Экстремалам рекомендуем поездить по каньону на квадроциклах. Цена за час – 500 гривен. И не без полетов на параплане, здесь они есть. Цена за час – 1500 гривен. Посетите еще гастрономический тур на производстве бакотского чая, где сможете не только почувствовать его запах, но и попробовать.

Включайте сюжет и почувствуйте атмосферу украинской "Атлантиды"

Ранее мы делились подборкой живописных мест Украины, которые стоит увидеть. Кроме того, узнайте, куда можно поехать в Карпаты: интересные курорты для отдыха.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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