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СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Украинский Прованс: где у нас можно найти лавандовые поля

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
16 июля, 18:12
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Экопарки с лавандой ждут посетителей на Киевщине, Львовщине и возле Черновцов! Но стоит поспешить, ведь их сезон цветения невечный
Украинский Прованс: где у нас можно найти лавандовые поля
Украинский Прованс: где у нас можно найти лавандовые поля

Не нужно ехать во Францию, чтобы сделать фотосессию в лавандовом поле. Ведь это растение выращивают в Украине в коммерческих парках. В материале от Life Сегодня мы расскажем, где найти лавандовые поля невероятной красоты. Если вы фотолюбитель, то вам понравится, ибо сезон цветения лаванды в упомянутых парках заменит привычные студии! Узнайте также, как проект #ПокажитеНас и бренд Dove меняют индустрию рекламы и отношение к фото.

Лавандовый парк "Порадов" на Киевщине

Как насчет 35 тыс. кустов лаванды, которые дополнят любое фото и станут лучшей локацией для пикника? Их найдете в "Порадове", под Киевом. Но не фотосессиями единственными, там предлагают еще посетить смотровую площадку, навесы для отдыха, чтобы спрятаться от солнца, магазины с лавандовой продукцией и кафе. Сезон парка будет длиться с 30 июня по 28 июля, поэтому не упустите возможность попасть в лавандовую сказку.

Лавандовый парк "Порадов"
Лавандовый парк "Порадов" / Фото: Instagram: poradiv.park

Где: в с. Порадовка Киевской области.

Цена: 300 гривен за билет.

"Сказочное поле" на Львовщине

Это поле удивит не только лавандой, но и другими цветами, которые там растут. Ведь высажено более 26 тис. растений. И там находится самое большое поле гортензий в Украине. Поэтому фотосессии для гостей парка – традиция! Кстати, их устраивают с 5:00 до 10:00 утра (в закрытое для посещения время), чтобы кадры получились удачные, а люди на фоне отсутствовали. В "Сказочном поле" еще найдете кафе, детскую площадку, сувенирную, пруд с лебедями, место для проведения концертов и садовый центр. Парк работает с июня по сентябрь.

Парк "Сказочное поле"
Парк "Сказочное поле" / Фото: Instagram: KazkoviPolya

Где: село Стрелки, ул. Галицкая 169 (35 км от центра Львова).

Цена: билеты от 30 до 100 гривен, а запланировать фотосессию с 5:00 до 10:00 – от 400 до 900 гривен.

"Долина тюльпанов" возле Черновцов

Место популярное своим многообразием! Ведь весной туристы посещают его из-за сотни разноцветных тюльпанов, а козырь летом – лавандовое поле. И туристическое место уже привыкли называть не только украинским Провансом, но и Голландией.

Лавандовое поле в Черновцах
Лавандовое поле в Черновцах / Фото: Instagram: dolyna_tulpaniv

Где: в с. Магала, 10 км от Черновцов.

Цена: вход с 5:00 до 9:00 утра – 150 гривен, а после 9:00 – 100 гривен.

В тренде

"Добропарк" на Киевщине

Самое популярное цветочное место под Киевом – "Добропарк". Там найдете не только тюльпаны, крокусы, пионы, а й другие цветы, которые разместили на территории более 300 га. И не без лаванды, конечно. Ее сезон будет длиться до 30 июля, поэтому успейте запланировать фотосессию. В "Добропарку" также найдете развлечения для детей (батуты, аттракционы) и фудкорты.

Парк "Добропарк"
Парк "Добропарк" / Фото: facebook.com/dobropark.ua

Где: в с. Мотижин Макаровского района (Житомирская трасса, 29 км).

Цена: билеты от 80 до 300 гривен, детские развлечения от 50 до 150 гривен, а чтобы запланировать фотосессию в нерабочее время парка для 1 фотографа и модели – 1 тыс. гривен (за 1 час).

oLawander в Киевской области

Экопарк oLawander – это не только о цветах! Там выращивают органическую клубнику, ежевику и лаванду. Но, конечно, самой популярной услугой остаются фотосессии в лавандовый сезон. Ведь любители фотографироваться съезжаются со всей Киевщины в парк, чтобы сделать инстаграмное фото. Даже сама Катя Осадчая посетила упомянутый экопарк!

Лавандовое поле в Киевской области
Лавандовое поле в Киевской области / Фото: Instagram: oLawander

Цена: билет для входа – 250 гривен, а бронь лавандового поля для персональной фотосессии с 18:00 до 22:00 – 1100 гривен за 1 час.

Где: в пгт. Дымер Вышгородского района Киевской области.

Включайте сюжет, чтобы почувствовать атмосферу и увидеть плантации лаванды недалеко от Винницы.

Недавно мы рассказали, каких лайфхаков стоит придерживаться, чтобы сэкономить на отпуске за границей.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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Он называл себя чуть ли не величайшим продюсером, заявлял, что "сделал" Пугачеву как певицу и благодаря ему она стала звездой. Ерунда! Ее никто не мог "сделать", кроме нее самой, потому что Алла — сильная, самодостаточная личность. Это Стефанович всю жизнь использовал ее имя.

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