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25 собак, которых поймали на горячем в самый неподходящий момент (фото)

Сегодня, 15:08

Эти снимки поднимут вам настроение на весь день

Собаки по своей природе очень любопытные животные. Они моментально реагируют на любое подозрительное движение, а также на различные звуки и запахи. Старательно обнюхивают и лижут различные предметы, как правило, чтобы выяснить, съедобны ли они.

Очень часто из-за этой "привычки" питомцы попадают в довольно нелепые ситуации. Ведь все мы знаем, что лучше не совать свой длинный нос, куда не надо!

Итак, мы собрали самые милые и забавные фотографии собак, которых хозяева поймали на горячем во время подглядывания. Даже не сомневайтесь, эти снимки поднимут вам настроение и сделают ваш день намного лучше.

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1. Кажется, за нами тайно следят

Фото: maki410723

2. Можно получить инфаркт!

Фото: SoccergirlAlo

3. Он думает, что его не видят

Фото: albritt9078

4. Найдите на фото собачку

Фото: reddit.com

5. В ожидании хозяина

Фото: benderdelux

6. Красиво жить не запретишь!

Фото: kawwmePoster

7. Этот хаски любит использовать кошачью дверь, чтобы увидеть, что происходит в гараже

Фото: tehjeffman

8. Соседи делают вид, что их не интересует наша личная жизнь

Фото: ilikemountaingoats

9. Хозяин сказал ему уйти прочь, пока он обедает. 30 секунд спустя:

Фото: Brick_in_the_dbol

10. Наблюдатель

Фото: Eloquentdyslexic

11. За вами шпионят

Фото: rox-it

12. У меня только один вопрос: как он туда попал?

Фото: DKDCbye

13. Увидел такие глаза – жди неприятностей

Фото: entropist65

14. Этот взгляд разбивает сердце

Фото: decussata

15. А это просто пугает

Фото: smolprincess928

16. Охранник на посту

Фото: Srob87

17. Соседка прорылась в гости

Фото: SplendaHulk

18. Пес наблюдает за хозяйкой с помощью зеркала

Фото: LivuxRepor

19. Оригинальный "декор"

Фото: CmdrSeveran

20. Сфотографировал пса вечером – всю ночь не мог заснуть

Фото: LeeOCD

21. Собака шпионит за кошкой

Фото: Paytoon

22. Как-то неловко себя чувствуешь, когда на тебя так смотрят

Фото: Gojiwa

23. Окно в мир

Фото: klstephe

24. Яйца, бекон, картофель фри и голодный пес

Фото: Turtleramem

25. Думал, показалось, но нет

Фото: cetacean-station

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle опубликовали 10 фотографий забавных котов и собак под фильтрами из TikTok. Пользователь с ником kittishdraws поэкспериментировал с фильтром Time Wrap Scan, который работает по принципу виртуального сканера.

Смотрите видео: имеют ли коты сверхъестественную силу

Кроме этого, мы показали 10 домашних животных, которые не забывают показать, кто в доме хозяин.

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Источник: Сегодня
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