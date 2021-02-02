25 собак, которых поймали на горячем в самый неподходящий момент (фото)
Эти снимки поднимут вам настроение на весь день
Собаки по своей природе очень любопытные животные. Они моментально реагируют на любое подозрительное движение, а также на различные звуки и запахи. Старательно обнюхивают и лижут различные предметы, как правило, чтобы выяснить, съедобны ли они.
Очень часто из-за этой "привычки" питомцы попадают в довольно нелепые ситуации. Ведь все мы знаем, что лучше не совать свой длинный нос, куда не надо!
Итак, мы собрали самые милые и забавные фотографии собак, которых хозяева поймали на горячем во время подглядывания. Даже не сомневайтесь, эти снимки поднимут вам настроение и сделают ваш день намного лучше.
1. Кажется, за нами тайно следят
2. Можно получить инфаркт!
3. Он думает, что его не видят
4. Найдите на фото собачку
5. В ожидании хозяина
6. Красиво жить не запретишь!
7. Этот хаски любит использовать кошачью дверь, чтобы увидеть, что происходит в гараже
8. Соседи делают вид, что их не интересует наша личная жизнь
9. Хозяин сказал ему уйти прочь, пока он обедает. 30 секунд спустя:
10. Наблюдатель
11. За вами шпионят
12. У меня только один вопрос: как он туда попал?
13. Увидел такие глаза – жди неприятностей
14. Этот взгляд разбивает сердце
15. А это просто пугает
16. Охранник на посту
17. Соседка прорылась в гости
18. Пес наблюдает за хозяйкой с помощью зеркала
19. Оригинальный "декор"
20. Сфотографировал пса вечером – всю ночь не мог заснуть
21. Собака шпионит за кошкой
22. Как-то неловко себя чувствуешь, когда на тебя так смотрят
23. Окно в мир
24. Яйца, бекон, картофель фри и голодный пес
25. Думал, показалось, но нет
Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle опубликовали 10 фотографий забавных котов и собак под фильтрами из TikTok. Пользователь с ником kittishdraws поэкспериментировал с фильтром Time Wrap Scan, который работает по принципу виртуального сканера.
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Кроме этого, мы показали 10 домашних животных, которые не забывают показать, кто в доме хозяин.
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