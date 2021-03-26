Цуценята хаскі та ретривера "переплутали" мам. Як виявилося, це єдиний шанс вижити (відео)
Кумедний випадок стався в китайському місті Сюйчжоу
У китайському місті Сюйчжоу дві собаки породи хаскі та золотистий ретривер, які майже одночасно народили цуценят, "обмінялися" своїми чадами. Але, як з'ясувалося пізніше, це сталося не випадково.
"Все почалося з того, що у хаскі не вистачало молока, аби годувати п'ятьох своїх дітей у перші кілька днів після їхнього народження. Щоб вижити, цуценята вирішили підкріпитися у золотистого ретривера. Пізніше у хаскі з'явилося більше молока, але її потомство вже звикло до нової мами", – розповідає господар вихованців на прізвище Чжан у коментарі журналістам таблоїду Daily Star.
Цікаво, що дев'ять малюків золотистого ретривера через брак вільних місць перейшли до мами-хаскі.
"Я не міг припинити сміятися, коли бачив цю кумедну картину", – говорить Чжан.
"Хаскі не пощастило, позбулася п'ятьох цуценят, а отримали цілих дев'ять", "Як цікаво дві мами дивляться одна на одну", "Правильно, потрібно допомагати одна одній, щоб вижити", – пишуть у коментарях під відео користувачі соцмережі TikTok.
Нагадаємо, раніше 22-річна Тереза Молл Аргуімбау з іспанської Менорки показала в Instagram кумедні фотографії свого шестимісячного цуценяти породи шарпей на прізвисько Харві. За словами господині, "він має вигляд зморщеного простирадла".
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