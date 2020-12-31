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Тащил домой пьяного хозяина: пес из Харькова стал звездой интернета (видео)

Сегодня, 12:48

Собака пыталась спасти мужчине жизнь

В Харькове очевидцы сняли на видео, как выпившего лишнего мужчину в сугробе пытается разбудить верный пес – питомец лаял и тянул его домой за штаны, но безрезультатно.

Соответствующее видео выложили в телеграмм-канале "Харьков Life".

"Жизненная ситуация в одном из дворов Харькова. Пьяный хозяин на земле и собака, которая не понимает, что с ним делать", – написали авторы под записью.

Сюжет: Kravets Evgeniia
Видео: Сегодня

За кадром слышен голос очевидца: "Собака пытается поднять хозяина. А вон друзяка, с которым бухал. Мужик, вставай!".

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Приключение закончилось тем, что мужчину, который уже почти пришел в себя, оставили на улице, а бедное животное забрал кто-то из соседей.

Также Сегодня.Lifestyle писали о собаке, которая пожертвовала собой ради спасения годовалого малыша.

Смотрите видео: настоящей звездой Сети стала собака из Ровно

Кроме этого, мы рассказывали, как пес рискнул жизнью, чтобы спасти лучшего друга. Несчастный случай с хэппи-эндом произошел в американском штате Аризона.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источники: Сегодня , t.me/kharkivlife/8576
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