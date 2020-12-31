Тащил домой пьяного хозяина: пес из Харькова стал звездой интернета (видео)
Собака пыталась спасти мужчине жизнь
В Харькове очевидцы сняли на видео, как выпившего лишнего мужчину в сугробе пытается разбудить верный пес – питомец лаял и тянул его домой за штаны, но безрезультатно.
Соответствующее видео выложили в телеграмм-канале "Харьков Life".
"Жизненная ситуация в одном из дворов Харькова. Пьяный хозяин на земле и собака, которая не понимает, что с ним делать", – написали авторы под записью.
За кадром слышен голос очевидца: "Собака пытается поднять хозяина. А вон друзяка, с которым бухал. Мужик, вставай!".
Приключение закончилось тем, что мужчину, который уже почти пришел в себя, оставили на улице, а бедное животное забрал кто-то из соседей.
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Кроме этого, мы рассказывали, как пес рискнул жизнью, чтобы спасти лучшего друга. Несчастный случай с хэппи-эндом произошел в американском штате Аризона.
Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни
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