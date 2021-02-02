Собака-инвалид впервые в жизни увидела море: ее реакция стала хитом (видео)

Этот короткий ролик заставит вас прослезиться

Золотистый ретривер-инвалид по кличке Хоуп впервые в жизни увидела пляж и своей неповторимой реакцией растопила сердца пользователей Reddit.

Хоуп родилась с неврологической гипоплазией – мозг собаки развит лишь частично, и когда она пытается ходить, ей очень сложно скоординировать движения. Но это не мешает питомцу жить полноценной жизнью!

На кадрах, опубликованных на странице Golden Hope в Facebook, Хоуп переполняет чувство радости, ведь она впервые в жизни увидела море и пляж во Флориде (США). Она машет хвостом и в какой-то момент даже падает, но потом снова встает и бежит к воде.

Видео: facebook.com/GoldenHopeTherapyDog

Видео стало вирусным на Reddit и собрало тысячи просмотров и лайков.

"Мне жаль, что у нее неизлечимое заболевание. Хоуп заставила меня улыбаться", "Спасибо вам, что заботитесь о ней", "Замечательная собака", "Плачу. Это очень трогательно", – пишут в комментариях под роликом пользователи Сети.

Напомним, посетители храма Сиддхи Винаяк в Мумбаи (Индия) стали свидетелями необычной сцены: бездомный пес "благословлял" верующих на выходе из церкви.

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