Популярные посевалки на старый Новый год-2021

Сегодня.Lifestyle собрали лучшие песни-посевалки на русском и украинском языке, короткие и веселые засевалки для детей и взрослых

14 декабря в Украине празднуют старый Новый год. Утром 14 января в Украине принято посевать (засевать).

Посевалки на старый Новый год Фото: Depositphotos

В этот день также отмечается Обрезание Господне и чтится память Василия. На старый Новый год мальчики и молодые парни наполняют свои рукавицы зерном и засевают сначала в своем доме, затем в домах крестных родителей, родственников и соседей. При этом засевальники желают счастья, достатка и урожая в новом году.

Сегодня.Lifestyle собрали лучшие песни-посевалки на русском и украинском языках, прикольные посевалки для взрослых, короткие и веселые засевалки для детей.

Посевалки на русском языке на старый Новый год

Прикольные посевалки для взрослых

Василия дома нету.

Бог его знает,

Где он гуляет,

Ходит он с плужком,

Сам Господь с мешком.

Ручка золотая,

Сама подсевает.

Куда ручка взмахнет,

Туда зерно упадет.

С Новым годом поздравляю!

Расти пшеничка большая!

Посевалки на старый Новый год Фото: Depositphotos

Лучшие посевалки на Новый год

***

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Хоть и старый Новый Год -

Пусть добро он принесет!

Мы желаем по старинке:

Плодовитости – скотинке,

Теплой будки – собачонке,

Блюдце молока – котенку,

Горсть пшеницы – петушку,

Девку красную – дружку,

Деток малых – папе с мамой,

Бабушке – внучаток малых!

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Открывайте сундучок,

Доставайте пятачок!

Посевалки на старый Новый год Фото: Depositphotos

Посевалки на старый Новый год смешные

***

Сею, вею, посеваю,

Хлеба доброго желаю.

Хозяин придет,

Пожиток принесет!

Первый пожиток -

Мерочка жита,

Мерочкой жита

Коза будет сыта,

Другой пожиток -

Мерочка гречки,

Мерочку гречки -

Нам на варенички.

Третий пожиток -

Решето овса,

Решето овса,

А сверху колбаса.

Будьте здоровы!

Веселых свят!

С праздником, хозяева!

Засевалки для детей короткие

***

Сею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

На Новый год, на ново счастье

Уродись пшеничка,

Горох, чечевичка!

На поле – копнами,

На столе – пирогами!

С Новым годом,

С новым счастьем,

Хозяин, хозяюшка!

Короткие стихи посевалки

***

Сеем-веем, посеваем,

С Новым Годом поздравляем,

Открывайте сундучки,

Доставайте пятачки.

Посевалки на старый Новый год Фото: Depositphotos

Добрые посевалки для мальчиков

***

Сею, рассеваю

Овсом, рожью,

Милостей божью!

На крутой творожок

Пастуху пирожок!

Посевалки на украинском языке

Засевалки на старый Новый год

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю!

На щастя, на здоров’я на той Новий рік,

Щоб краще родило як торік,

Коноплі під стелю, а льон по коліна,

Щоб у вас, християни, голова не боліла!

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю!

Христос ся рождає!

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Новогодние посевалки по-украински для взрослых

***

Нас послав Святий Василь

засівати в заметіль,

й особливий дав наказ,

щоб засіяли і в вас!

Ще й навчив казати так:

На кохання сієм мак,

сієм жито на добро,

а для сміху ось пшоно,

на здоров’я вам овес,

щоб був кріпкий рід увесь.

А від заздрісних осіб

сієм вам пшеницю-хліб!

Сієм, сієм,засіваєм,

з Новим Роком вас вітаєм!

Посевалки на старый Новый год Фото: Depositphotos

Добрые стихи посевалки

***

Сію, сію, посіваю

З Новим роком всіх вітаю!

Щоб вам весело жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли,

Щоб нічого не боліло,

Щоб у праці все горіло

Та й в кишені шелестіло!

Щоб, як квіти, ви цвіли

Та сто років прожили!

Красивые посевалки на старый Новый год

***

Сієм вам від вашого порога,

Щоб завжди була вам щаслива дорога!

Сієм вам від вашого віконця,

Щоб завжди сіяло яскраво сонце!

Сієм вам по всій оселі,

Щоб завжди ви були в ній веселі!

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим Роком вас вітаєм!

Видео "Щедрик, щедрик, щедрівочка" минус:

Короткие посевалки-2021

***

Сію, сію, засіваю,

З Новим роком вас вітаю!

На той новий рік,

Щоб ліпше вродило,

Ніж торік!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Старый Новый год

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