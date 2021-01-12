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Популярные посевалки на старый Новый год-2021

Сегодня, 18:24

Сегодня.Lifestyle собрали лучшие песни-посевалки на русском и украинском языке, короткие и веселые засевалки для детей и взрослых

14 декабря в Украине празднуют старый Новый год. Утром 14 января в Украине принято посевать (засевать).

Посевалки на старый Новый год
Посевалки на старый Новый год
Фото: Depositphotos

В этот день также отмечается Обрезание Господне и чтится память Василия. На старый Новый год мальчики и молодые парни наполняют свои рукавицы зерном и засевают сначала в своем доме, затем в домах крестных родителей, родственников и соседей. При этом засевальники желают счастья, достатка и урожая в новом году.

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Сегодня.Lifestyle собрали лучшие песни-посевалки на русском и украинском языках, прикольные посевалки для взрослых, короткие и веселые засевалки для детей.

Посевалки на русском языке на старый Новый год

Прикольные посевалки для взрослых

Василия дома нету.
Бог его знает,
Где он гуляет,
Ходит он с плужком,
Сам Господь с мешком.
Ручка золотая,
Сама подсевает.
Куда ручка взмахнет,
Туда зерно упадет.

С Новым годом поздравляю!
Расти пшеничка большая!

Посевалки на старый Новый год
Посевалки на старый Новый год
Фото: Depositphotos

Лучшие посевалки на Новый год

***

Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Хоть и старый Новый Год -
Пусть добро он принесет!
Мы желаем по старинке:
Плодовитости – скотинке,
Теплой будки – собачонке,
Блюдце молока – котенку,
Горсть пшеницы – петушку,
Девку красную – дружку,
Деток малых – папе с мамой,
Бабушке – внучаток малых!
Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Открывайте сундучок,
Доставайте пятачок!

Посевалки на старый Новый год
Посевалки на старый Новый год
Фото: Depositphotos

Посевалки на старый Новый год смешные

***

Сею, вею, посеваю,
Хлеба доброго желаю.
Хозяин придет,
Пожиток принесет!
Первый пожиток -
Мерочка жита,
Мерочкой жита
Коза будет сыта,
Другой пожиток -
Мерочка гречки,
Мерочку гречки -
Нам на варенички.
Третий пожиток -
Решето овса,
Решето овса,
А сверху колбаса.
Будьте здоровы!
Веселых свят!
С праздником, хозяева!

Засевалки для детей короткие

***

Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю!
На Новый год, на ново счастье
Уродись пшеничка,
Горох, чечевичка!
На поле – копнами,
На столе – пирогами!
С Новым годом,
С новым счастьем,
Хозяин, хозяюшка!

Короткие стихи посевалки

***

Сеем-веем, посеваем,
С Новым Годом поздравляем,
Открывайте сундучки,
Доставайте пятачки.

Посевалки на старый Новый год
Посевалки на старый Новый год
Фото: Depositphotos

Добрые посевалки для мальчиков

***

Сею, рассеваю
Овсом, рожью,
Милостей божью!
На крутой творожок
Пастуху пирожок!

Посевалки на украинском языке

Засевалки на старый Новый год

Сію, сію, посіваю,
З Новим роком вас вітаю!
На щастя, на здоров’я на той Новий рік,
Щоб краще родило як торік,
Коноплі під стелю, а льон по коліна,
Щоб у вас, християни, голова не боліла!
Сію, сію, посіваю,
З Новим роком вас вітаю!
Христос ся рождає!

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Новогодние посевалки по-украински для взрослых

***

Нас послав Святий Василь
засівати в заметіль,
й особливий дав наказ,
щоб засіяли і в вас!
Ще й навчив казати так:
На кохання сієм мак,
сієм жито на добро,
а для сміху ось пшоно,
на здоров’я вам овес,
щоб був кріпкий рід увесь.
А від заздрісних осіб
сієм вам пшеницю-хліб!
Сієм, сієм,засіваєм,
з Новим Роком вас вітаєм!

Посевалки на старый Новый год
Посевалки на старый Новый год
Фото: Depositphotos

Добрые стихи посевалки

***

Сію, сію, посіваю
З Новим роком всіх вітаю!
Щоб вам весело жилося,
Щоб задумане збулося,
Щоб ніколи не хворіли,
Щоб нічого не боліло,
Щоб у праці все горіло
Та й в кишені шелестіло!
Щоб, як квіти, ви цвіли
Та сто років прожили!

Красивые посевалки на старый Новый год

***

Сієм вам від вашого порога,
Щоб завжди була вам щаслива дорога!
Сієм вам від вашого віконця,
Щоб завжди сіяло яскраво сонце!
Сієм вам по всій оселі,
Щоб завжди ви були в ній веселі!
Сієм, сієм, посіваєм,
З Новим Роком вас вітаєм!

Видео "Щедрик, щедрик, щедрівочка" минус:

Короткие посевалки-2021

***

Сію, сію, засіваю,
З Новим роком вас вітаю!
На той новий рік,
Щоб ліпше вродило,
Ніж торік!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Старый Новый год

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Источник: Сегодня
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