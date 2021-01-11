Лучшие гадания на Старый Новый год: как и когда гадают
Сегодня.Lifestyle расскажут, как гадать на Старый Новый год дома
На Старый Новый год девушки традиционно гадают на свою судьбу и мужа. Мы собрали для вас несколько способов узнать, что вас ждет в будущем.
Проведите вечер в канун Старого Нового года за интересным и увлекательным развлечением – гаданиями.
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Сколько человек будут гадать, столько нужно чашек. По чашкам необходимо разложить кольцо, хлеб, монету, сахар, соль, лук, а в одну налить воды. С закрытыми глазами каждый из гадающих выбирает себе чашку. Что оказалось в посудине, таким и будет ближайшее будущее:
- кольцо означает скорую свадьбу,
- хлеб – достаток,
- монета – богатство,
- сахар – веселье,
- соль – неудачу,
- лук – слезы,
- чашка с водой предвещает жизнь без особых перемен.
Возьмите банку с любой крупой и задайте интересующий вас вопрос. Затем достаньте левой рукой горсть зерен и пересчитайте их. Четное количество означает положительный ответ на ваш вопрос, а нечетное – отрицательный.
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Это одно из наиболее традиционных гаданий на Старый Новый год. Хозяйка дома готовит вареники с картошкой или капустой, и в некоторые из них кладет неожиданную начинку. По тому, кому что попадется, определяют судьбу человека в новом году. Например, леденец означает сладкую жизнь, бумажная купюра или монетка – обогащение, конфеты-драже – пополнение в семье, нитка – длинную дорогу, путешествие, пуговица – красивые обновки, перчинка – яркую жизнь "с перчинкой".
В ночь с 13 на 14 января незамужним девушкам нужно положить под подушку четыре карты с изображениями королей разных мастей. На утро нужно вытащить одну карту. Но не смотреть. Какой масти будет король, таким будет и будущий муж. Пиковый король – старый и ревнивый муж, трефовый – муж-военный, червовый – молодой и богатый суженый, а бубновый король значит, что муж будет желанным.
Узнать имя будущего мужа на Старый Новый год очень просто. Достаточно просто выйти на улицу и попросить первого встречного мужчину назвать его имя.
Узнать ответ на свой вопрос на Старый Новый год можно с помощью книги. Мысленно озвучьте свой вопрос и в наугад выбранной книге назовите номер страницы и строки. Фраза, написанная в этом месте, и послужит ответом на ваш вопрос.
Смотрите видео, как традиционно отмечали Старый Новый год:
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