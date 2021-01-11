Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Лучшие гадания на Старый Новый год: как и когда гадают

Сегодня, 21:06

Сегодня.Lifestyle расскажут, как гадать на Старый Новый год дома

На Старый Новый год девушки традиционно гадают на свою судьбу и мужа. Мы собрали для вас несколько способов узнать, что вас ждет в будущем.

Самые точные святочные гадания
Самые точные святочные гадания
Фото: Pinterest

Проведите вечер в канун Старого Нового года за интересным и увлекательным развлечением – гаданиями.

Читайте также:
Старый Новый год: старинные традиции и приметы

Гадание на Старый Новый год с чашками

Сколько человек будут гадать, столько нужно чашек. По чашкам необходимо разложить кольцо, хлеб, монету, сахар, соль, лук, а в одну налить воды. С закрытыми глазами каждый из гадающих выбирает себе чашку. Что оказалось в посудине, таким и будет ближайшее будущее:

  • кольцо означает скорую свадьбу,
  • хлеб – достаток,
  • монета – богатство,
  • сахар – веселье,
  • соль – неудачу,
  • лук – слезы,
  • чашка с водой предвещает жизнь без особых перемен.

Гадание на Старый Новый год на зернах

Возьмите банку с любой крупой и задайте интересующий вас вопрос. Затем достаньте левой рукой горсть зерен и пересчитайте их. Четное количество означает положительный ответ на ваш вопрос, а нечетное – отрицательный.

Читайте также:
Лучшие щедривки для взрослых и детей

Гадание на Старый Новый год на варениках

Это одно из наиболее традиционных гаданий на Старый Новый год. Хозяйка дома готовит вареники с картошкой или капустой, и в некоторые из них кладет неожиданную начинку. По тому, кому что попадется, определяют судьбу человека в новом году. Например, леденец означает сладкую жизнь, бумажная купюра или монетка – обогащение, конфеты-драже – пополнение в семье, нитка – длинную дорогу, путешествие, пуговица – красивые обновки, перчинка – яркую жизнь "с перчинкой".

Гадание на Старый Новый год
Гадание на Старый Новый год
Фото: Depositphotos

Гадание на Старый Новый год на суженого

В ночь с 13 на 14 января незамужним девушкам нужно положить под подушку четыре карты с изображениями королей разных мастей. На утро нужно вытащить одну карту. Но не смотреть. Какой масти будет король, таким будет и будущий муж. Пиковый король – старый и ревнивый муж, трефовый – муж-военный, червовый – молодой и богатый суженый, а бубновый король значит, что муж будет желанным.

Читайте также:
Церковные праздники и посты в январе 2021 года: подробный православный календарь с датами на каждый день

Гадание на Старый Новый год на имя суженого

Узнать имя будущего мужа на Старый Новый год очень просто. Достаточно просто выйти на улицу и попросить первого встречного мужчину назвать его имя.

Гадание на Старый Новый год по книге

Узнать ответ на свой вопрос на Старый Новый год можно с помощью книги. Мысленно озвучьте свой вопрос и в наугад выбранной книге назовите номер страницы и строки. Фраза, написанная в этом месте, и послужит ответом на ваш вопрос.

Смотрите видео, как традиционно отмечали Старый Новый год:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Старый Новый год

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Лучшие щедривки для детей на украинском языке на Старый Новый год "Щедрик, щедрик, щедрівочка": текст песни и видео самых красивых исполнений Вареники с сюрпризами на старый Новый год: фасоль – к детям, а курага – к радости Лучшие щедривки для взрослых и детей
Новый год гадание кольцо Старый Новый год судьба традиции суженый гадания
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение фанатов
Новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение фанатов
Пальчики оближешь! Торт с черносливом и грецким орехом. Рецепт
Пальчики оближешь! Торт с черносливом и грецким орехом. Рецепт
Алину Гросу заподозрили в романе с российским актером
Алину Гросу заподозрили в романе с российским актером
Салат Бык на Новый 2021 год с курицей и ананасами
Салат Бык на Новый 2021 год с курицей и ананасами

Популярные статьи

Сегодня, 21:06Fun

Лучшие гадания на Старый Новый год: как и когда гадают

Сегодня, 15:59Food

Вареники с сюрпризами на старый Новый год: фасоль – к детям, а курага – к радости

Сегодня, 15:54Fun

Лучшие щедривки для взрослых и детей

Сегодня, 14:45Food

Блюда на старый Новый год: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 09:15Events

Старый Новый год: старинные традиции и приметы

Сегодня, 05:19Психология

Гороскоп на сегодня 11 января: Дев ждет ошеломляющий успех, а Весы – уборка

Вчера, 19:33Wellness

Маникюр на карантине: как ухаживать за ногтями дома и сберечь нервы (видео)

Вчера, 13:38Техно

Чем заменить WhatsApp – 5 альтернативных мессенджеров

Вчера, 09:55Стиль

5 вещей, которые подарила женщинам Коко Шанель

Вчера, 06:40Психология

Гороскоп на неделю 10-16 января: все знаки зодиака

Вчера, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня 10 января: Овны будут полны сил, а Тельцам нужно найти время на отдых

9 январяEvents

Старый Новый год: дата, история, традиции и приметы

9 январяШоу-бизнес

Сестра стриптизерша, кулинарные курсы и отсидевший дядя: все, что нужно знать о герцогине Кембриджской

9 январяFood

Начинаем приводить себя в форму: 5 детокс-супов, которые помогут похудеть

9 январяШоу-бизнес

"Я слишком драматизировал": участник "Холостячки" жалеет, что не ушел с проекта раньше

9 январяПсихология

Гороскоп на сегодня 9 января: Водолеям можно экспериментировать с имиджем, а Рыбам – правильно распределять нагрузку

Новости партнеров

Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Идеальная вкусная еда к любому празднику!
Идеальная вкусная еда к любому празднику!
Тина Кароль повторила наряд Дженнифер Лопес: кто круче?
Тина Кароль повторила наряд Дженнифер Лопес: кто круче?
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Похудевшая Оля Цибульская топлес похвасталась упругой фигуркой
Похудевшая Оля Цибульская топлес похвасталась упругой фигуркой
5 самых грустных и мрачных мультфильмов СССР
5 самых грустных и мрачных мультфильмов СССР

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять