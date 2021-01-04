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Как правильно колядовать, посевать и щедровать

Сегодня, 09:30

Узнайте, как нужно колядовать, щедровать и посевать на Святки-2021 в Украине

Новогодние праздники продолжаются. Они издавна сопровождаются различными веселыми ритуалами и обрядами. Взрослые и дети на Святки колядуют, щедруют и посевают. Но не все знают, как это нужно делать. Сегодня.Lifestyle расскажут вам, как правильно колядовать, щедровать и посевать, кто и когда это должен делать, согласно народным традициям.

Как колядовать, посевать и щедровать
Как колядовать, посевать и щедровать
Фото: Depositphotos

Как правильно колядовать в Украине

С самого утра Рождества, 7 января, – время для колядования. Хотя в некоторых регионах Украины колядовать начинают уже вечером 6 января, после восхода первой звезды.

Колядование – это любимое занятие детей, ведь за свои труды они получают сладости и деньги. Но и взрослые не прочь развлечься и повеселиться на рождественские праздники. Чтобы колядовать, нужно собрать вертеп – группу из нескольких человек. Это могут быть как девочки, так и мальчики, а также взрослые.

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Глава колядующих – звездарь, человек, который идет первым и несет звезду. Следующим по старшинству идет звонарь. Его обязанность – нести большой колокольчик и оповещать людей звоном о том, что идут колядующие. Третий важный колядующий – мехоноша. Мехоноше нужно запомнить, что свои подарки хозяева должны класть сразу в мешок, а не передавать в руки, потому что так правильно по обычаю.

Собственно, отсюда и происходят главные атрибуты для колядования: звезда, колокольчик и мешок для гостинцев.

Как правильно щедровать

Часто люди путают колядки и щедровки, ведь эти обряды достаточно похожи. Щедруют традиционно в Щедрый вечер 13 января, в канун старого Нового года, отсюда и название праздничного ритуала.

Как колядовать, посевать и щедровать
Как колядовать, посевать и щедровать
Фото: Depositphotos

Щедровальники ходят по домам и поздравляют всех с наступающим праздником, поют песни – щедровки, желают семьям счастья, благополучия, здоровья, процветания, а главное – щедрого урожая.

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Люди накрывают богатые столы, главным блюдом на которых считалась т. н. щедрая кутья. Также нужно готовить пироги, блины, вареники и, конечно же, гостинцы для щедрующих.

Традиционно щедруют небольшой компанией, поют короткие песни и играют на одном-двух музыкальных инструментах.

Как нужно посевать

Посевают с утра 14 января, уже когда наступает старый Новый год. По традиции, именно мальчики-посевальники ходят утром по домам, поют посевальные песни и щедро сыплют зерно, чтобы следующий год был урожайным и богатым.

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Считается, что первым на старый Новый год в жилище должен зайти мужчина – тогда будет и хороший урожай, и скот здоровый, и в доме будет лад. А вот девушкам в это время лучше сидеть дома. Всем посевальникам принято давать деньги. При этом зерно, которым посевают, нельзя выметать из дома до заката солнца.

Как правильно посевать? Нужно заранее приготовить зерно – это может быть пшеница, рожь, ячмень или гречка. Посевальщики обязательно надевают теплые рукавицы, а вот голыми руками посевать нельзя. И еще чем раньше придет первый посевальщик, тем больше счастья, удачи и благополучия принесет он в дом.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Рождество 2021

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