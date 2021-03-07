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Поздравления с 8 Марта маме в прозе и стихах

Сегодня, 08:01

Как поздравить милую маму с праздником: лучшие пожелания 8 Марта

По случаю празднования Международного женского дня-2021 Сегодня.Lifestyle собрали самые теплые и красивые поздравления с 8 Марта для мамы – главной женщины в жизни каждого человека.

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Поздравления с 8 Марта маме в прозе

Любимая мама! В этот праздничный день мне непросто отыскать слова, которыми можно было описать все, что ты для меня делаешь. Пусть твоя жизнь будет солнечной, яркой, а здоровье – крепким!

Самый дорогой на свете человек! Мамочка, с праздником 8 Марта! Дарю тебе букет весенних цветов как символ твоей красоты, яркости твоей души, свежести твоих мыслей. Пусть мир будет к тебе благосклонным, чтобы твоя жизнь была наполнена только хорошими событиями, чтобы твои глаза никогда не туманились от слез боли, а душа не страдала от несчастий. Пусть радостной и счастливой будет каждый день твоей жизни!

Поздравляю самую смелую и сильную женщину с праздником! Милая мама, пусть вдохновение никогда не покидает тебя, здоровье – крепнет, а улыбка пусть чаще светится на твоем лице.

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Короткие поздравления с 8 Марта маме в стихах

Мама! С женским праздником тебя!
Будь счастлива, здорова и красива!
И, жизнерадостно в грядущее смотря,
Свой каждый день наполни позитивом!

Мамочка! Будь счастливее
С каждой следующей весной!
Пусть тебя любовью греют,
Счастье дарят и покой!

В этот день весна прекрасна,
Ее прелесть — не секрет.
Пусть же март тебя наполнит
Ароматами цветов,
Трелью птиц тебе напомнит
Образы из ярких снов.

SMS-поздравления с 8 Марта маме

Милая мамочка, я поздравляю
С праздником Женским тебя всей душой!
Сил и здоровья, и счастья желаю,
Пусть дети всегда будут рядом с тобой.

С 8 Марта поздравляю!
Цвести, сиять и петь желаю.
Чтобы прекрасная весна
Тебе удачу, счастье принесла.

Пусть светит солнце в душе ярко,
А сердце в счастье веселится.
И, поздравляя с 8 Марта,
Желаю всем желаньям сбыться!

Ранее мы рассказывали, какие цветы дарят на 8 Марта любимым женщинам.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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